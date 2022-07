In de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Jabeur. De Tunesische die als eerste Afrikaanse de finale van een Grand Slam had bereikt had duidelijk het betere van het spel. Ze won haar servicegames met gemak en wist twee breekpunten te benutten op de service van haar Kazachse tegenstander. In 33 minuten was de eerste set al beslecht.

In de tweede set ging het roer om bij Rybakina. De nummer 23 van de wereld begon beter te serveren. Ook kon ze langer in de rally meegaan met Jabeur. De Tunesische maakte daarentegen steeds meer fouten, waarvan Rybakina kon profiteren.

Ad

De derde set leek veel op de tweede set. De twee vrouwen vochten voor ieder punt en gingen in grote lijnen gelijk op. De Kazachstaanse was echter op de belangrijke punten de sterkere van de twee.

Wimbledon Wimbledon | Rybakina komt terug na zwakke eerste set en wint eerste Grand Slam 5 UUR GELEDEN

Naturalisatie

De zege van Rybakina is opvallend omdat ze als Russische is geboren. Rybakina liet zich in 2018 naturaliseren tot Kazachstaanse. Dat kwam haar dit keer goed uit aangezien Russen zijn uitgesloten van deelname aan deze Grand Slam.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Wimbledon Wimbledon | Bekijk de hoogtepunten van de finale van Diede de Groot 5 UUR GELEDEN