Wimbledon | Rybakina met overmacht naar finale ten koste van oud-winnares Halep

Bijzonder genoeg werd Rybakina geboren in Moskou, maar komt ze uit onder de vlag van Kazachstan. Dat is maar goed ook, aangezien Russen niet welkom zijn tijdens deze editie van het grastoernooi. Het zijn zorgen waar Rybakina niet mee kan zitten, want ze was oppermachtig bij de laatste vier.

Rybakina forceerde zelfs het einde van een reeks sets die Halep wist op te eisen, want sinds 2019 had ze er 21 op rij gewonnen. Rybakina was vanaf het eerste moment totaal niet onder de indruk van die reeks, want ze stond binnen de kortste keren op een duidelijke voorsprong.

Halep had haar service nodig om iets tegenover de power van Rybakina te kunnen zetten, maar ze gaf met haar opslag niet thuis. Dit terwijl Rybakina juist sterk serveerde. Dit leverde veel ‘gratis’ punten op. Brak Rybakina een keertje niet? Dan kreeg ze tijdens de volgende opslagbeurt van Halep een nieuwe kans.

Het leek dan ook een kwestie van tijd voordat Rybakina het zou beslissen. En dat gebeurde inderdaad. Het was veelzeggend dat dit gebeurde door Halep een laatste keer te breaken, waardoor ze de partij niet eens zelf hoefde uit te serveren.

Rybakina (23) staat in de finale tegenover de 27-jarige Ons Jabeur, de nummer twee van de wereld. Voor beiden wordt het hun eerste eindstrijd tijdens een Grand Slam. Dat dit moment zich voordoet tijdens Wimbledon maakt het des te bijzonder.

