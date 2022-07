Rybakina stond geen set af onderweg naar de laatste acht, maar kwam in de kwartfinale voor het eerst op achterstand. Toch leverde die eerste set voldoende aanwijzingen op om het in het vervolg van de partij anders aan te pakken.

De aanwijzingen misten hun uitwerking niet, want het lukte Rybakina om in set twee en drie de verdediging van Tomljanovic te omzeilen. Dat leverde diverse breakpoints op en het lukte ook daadwerkelijk om servicegames af te pakken.

Het uitserveren van de wedstrijd was dan weer geen gemakkelijke opgave, maar Rybakina kreeg een herkansing en speelde het toen alsnog klaar. Ze neemt het in de halve finale op tegen Simona Halep, die als oud-winnares (2019) als favoriete de baan betreedt.

Wimbledon | Rybakina speelt verdediging Tomljanovic in drie sets aan gort

