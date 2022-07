Wimbledon | Schroder profiteert in finale rolstoeltennis van frustraties bij dubbelpartner Vink

De als eerste en tweede geplaatste Schroder (22) en Vink (19) speelden recent ook al de finale van Roland Garros tegen elkaar, maar tijdens de tweede set in Londen werd het een toefje onaangenaam. Er ontstond onenigheid tussen beide spelers.

Vink oogde nogal gefrustreerd na het verliezen van de tiebreak. Coaches werden uitgescholden en de umpire kreeg de wind van voren van Schroder na het niet voldoen aan het verzoek om Vink te diskwalificeren.

Weinig tennis in tweede set

Volgens Vink was er sprake van coaching bij Schroder, terwijl Schroder op zijn beurt vond dat het slechte gedrag van Vink reden was voor diskwalificatie. Vink speelde diverse wilde ballen, waarvan je je kunt afvragen wat er precies het doel van was.

Er werd vooral door Vink in de tweede set amper nog getennist, waarna Schroder met duidelijke cijfers kon winnen. Schroder en Vink spelen later vandaag nog samen de finale van het dubbelspel.

