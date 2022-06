Ruim twee weken geleden had bij wijze van spreken nog niemand gehoord van Van Rijthoven, maar de zomerhit van 2022 is naam voor zichzelf aan het maken. Dat deed hij eerst in Rosmalen, maar nu ook op het mondiale podium van Wimbledon.

ATP-punten levert het niet op, maar dat is iedereen gelijk vergeten, want het verhaal van Van Rijthoven beklijft. Het lefgozertje dat op de baan weer durft te genieten en voor niets en niemand bang is, won na vier sets en drie tiebreaks van het 2.12 meter lange servicekanon Opelka.

Natuurlijk sloeg Opelka volop aces en serveerde hij zich uit de problemen, maar Van Rijthoven was in de rally’s de baas en vroeg of laat kwam het natuurlijk aan op een rally. Niet alleen was de Nederlander dan de baas, hij pakte ook de punten.

Tiebreaks

Dit bleek het duidelijkst in de eerste set, toen hij een break wist te forceren en vast te houden. Na een halfuurtje was het gepiept en de voorsprong een feit. Het initiatief zou hij de volledige partij in zijn bezit houden, met een prachtige overwinning als resultaat.

Het was spannend, maar de cijfers 6-4 6-7(8) 7-6(9) 7-6(4) klinken de Roosendaaler vanaf nu magisch in de oren. Van Rijthoven behoort tot de beste 32 spelers op Wimbledon en mag tegen Nikoloz Basilashvili een poging wagen om zelfs de vierde ronde te gaan bereiken.

