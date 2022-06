De Londense organisatie gaf de zevenvoudig kampioene op het Londense gras een wildcard voor het hoofdtoernooi. Williams gaf op veertien juni aan dat ze de uitnodiging accepteert en nogmaals van start gaat op Wimbledon.

Wanneer speelde Williams voor het laatst een wedstrijd?

Haar laatste professionele wedstrijd speelde ze een jaar geleden ook op Wimbledon. Toen moest geblesseerd opgeven in de eerste ronde? Het is de vraag of ze dit jaar in betere vorm steekt.

Als voorbereiding op Wimbledon speelt Williams op het grastoernooi van Eastbourne. Niet in de singles, maar juist in de dubbels. Ze speelt daar samen met de Tunesische nummer drie van de wereld: Ons Jabeur.

Serena Williams Foto: Getty Images

Ze liet echter haar training op Eastbourne aan zich voorbij gaan en heeft zo nog steeds niet samen gespeeld met haar dubbelpartner.

Is Serena Williams in vorm?

Het is onduidelijk wat de conditie van Williams is. Ze stond een jaar lang aan de kant aan het revalideren van haar beenblessure.

Op haar Instagram komen we weinig plaatjes tegen van waar ze aan het trainen is. Ze is met name aan het poseren in stijlvolle kleren, al hoeft dat natuurlijk niets te zeggen over haar vorm van het moment.

Toch zullen weinig spelers gerust zijn op een goede afloop in een wedstrijd tegen de jongere Williams zus. Ze stond altijd bekend om haar sterke services. Een wapen dat op gras nog effectiever is. Paula Badosa gaf al aan liever niet tegen haar te hoeven spelen. Karolina Pliskova had echter minder vertrouwen in een succesvolle comeback van de Amerikaanse.

Is Wimbledon het laatste toernooi voor Williams?

Williams heeft nooit iets willen zeggen over haar afscheid. Al lijkt een leven waarin ze niet meer op de baan staat dichterbij dan ooit. Ze heeft een kind en is ook zakelijk actief en succesvol.

Serena Williams Foto: Getty Images

Mocht ze geen nieuwe blessure oplopen op Wimbledon dan ligt het voor de hand dat ze door blijft spelen. Mocht ze willen besluiten na dit jaar te stoppen, dan ligt een afscheid op de US Open meer voor de hand.

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

