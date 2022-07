Premium Tennis Cristian Garin - Nick Kyrgios 17:00-19:30

De kwartfinales bij de vrouwen zijn als eerste aan de beurt op het heilige gras van Wimbledon Park. De grote vraag is vooral: kan Simona Halep doorpakken? De dertigjarige Roemeense is terug van weggeweest en de enige nog actieve tennisster in het toernooi die al een Grand Slam won.

Ad

Is die ervaring genoeg om rijzende ster Amanda Anisimova in de kwartfinale onder de duim te houden? Nee, maar Halep staat ook gewoon goed te spelen. Die combinatie kan vanaf 14:30 uur op het centre court wel eens opnieuw goud opleveren. De andere twist bij de laatste acht gaat tussen Alja Tomljanovic en Elena Rybakina, die om 14:00 uur hun eerste bal slaan.

Wimbledon Wimbledon | "Zoveel moeilijker om je eigen service te houden" - Diede de Groot over rolstoeltennis EEN UUR GELEDEN

WIMBLEDON | VAN DE ZANDSCHULP WEET WEER GEEN SET TE WINNEN TEGEN ONGENAAKBARE NADAL

Kyrgios en Nadal

Ergens tussen 15:00 en 16:00 uur zijn Nick Kyrgios en Rafael Nadal waarschijnlijk aan de beurt voor hun kwartfinale. Is de schouder van Kyrgios voldoende hersteld? Laten we het hopen. Dan krijgen we wellicht weer enkele mooie staaltjes te zien. In het geval van Nadal lijkt dit haast een zekerheidje.

Kyrgios moet zich ontdoen van Cristian Garin (Chili) om voor het eerst in zijn carrière een halve finale op het hoogste podium te halen, Nadal treedt aan tegen Taylor Fritz. Vorige keer tegen Fritz raakte hij geblesseerd waarna deelname aan Roland Garros een vraagteken was, maar de goede afloop is bekend!

Wimbledon | Ivanovski slaat op matchpoint toe met imitatie van underarm serve Kyrgios

Halve finale

Als Nadal en Kyrgios winnen, treffen ze inderdaad elkaar in de halve eindstrijd. Dat belooft wat! Bekijk de kwartfinales live op Eurosport en discovery+ en geniet van het beste en mooiste wat Wimbledon heeft te bieden!

Speelschema dag 10

Centre court - start 14:30 uur:

Halep(16)-Anisimova(20)

Fritz(11)-Nadal(2)

Court 1 - start 14:00 uur:

Tomljanovic-Rybakina(17)

Garin-Kyrgios

Court 2:

Ram/Salisbury-Mahut/Roger-Vasselin

Collins/Krawczyk-Rosolska/Routlife

Pavic/Mirza-Skupski/Krawczyk

Court 3:

Ebden/Purcell-Peers/Polasek

Mertens/Zhang-Guarachi/Klepac

Ebden/Stosur-Sock/Gauff

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | "Mensen zien ons nu als professionele atleten" - Diede de Groot over rolstoeltennis EEN UUR GELEDEN