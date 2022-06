Het was op de eerste dag alweer heerlijk om te worden ondergedompeld in de vele tradities die Wimbledon rijk is. Van de witte outfits tot de aardbeien met slagroom, maar er was ook een verandering: het centre court wordt tegenwoordig betreden via een meer centrale positie.

Een ander opvallend gegeven was het optreden van Jodie Burrage, die op geheel eigen wijze en vol compassie een ballenjongen hielp die eventjes onwel was geworden. Burrage verloor, maar kreeg terecht complimenten voor haar optreden terwijl werd gewacht op serieuze medische hulp.

Hopelijk worden deze twee weken Nederlandse overwinningen ook een traditie op Wimbledon. Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor gaven het goede voorbeeld, nu is het woord aan Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp.

Catherine Harrison-Arantxa Rus

Over de loting heeft Arantxa Rus op Wimbledon absoluut geen klagen. Ze werd gekoppeld aan Catherine Harrison, de nummer 74 van de wereld. Rus staat zelfs 86ste en dus had de koppeling vele malen slechter kunnen uitpakken. Je kunt in een eerste ronde ook zomaar op een topper links of rechts stuiten, maar wie weet slaagt Rus er ein-de-lijk weer eens in om de tweede ronde van een Grand Slam te bereiken. Voor het laatst lukte dit Rus tijdens de Austalian Open van 2020 en dat is gewoon te lang geleden.

Rus speelt om 12:00 uur Nederlandse tijd de eerste wedstrijd op court 16.

Wimbledon | Van Rijthoven zet goede vorm Rosmalen door, slaat zich eenvoudig naar tweede ronde

Feliciano Lopez-Botic van de Zandschulp

Terwijl de Nederlandse mannen elkaar lopen op te jutten om beter te presteren dan de ander, is het woord vandaag aan Van de Zandschulp. De hoogst geklasseerde Nederlander is op Wimbledon als 21ste geplaatst en heeft dus niet alleen ten opzichte van zijn landgenoten iets waar te maken. De loting was alvast niet onaardig, met Feliciano Lopez als tegenstander. De Spanjaard staat tegenwoordig slechts 240ste op de ATP-ranglijst en lijkt zijn beste tijd te hebben gehad, maar Van de Zandschulp op zijn beurt leek de laatste weken niet al te lekker in zijn fel te zitten. Hij mopperde wat af op de baan. Is hij bij de les op het heilige gras?

Dat gaan we meemaken zodra de derde partij op baan 4 van start gaat, want dan staat Van de Zandschulp geprogrammeerd.

Wimbledon | Griekspoor rekent in vier sets af met wispelturige Fognini

