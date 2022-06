De eerste dag van Wimbledon is de organisatie van het toernooi zo goed gevallen dat ervoor is gekozen om dezelfde opstelling op het centre court te hanteren: Novak Djokovic opent het bal, gevolgd door Emma Raducanu en de afsluiter is weggelegd voor Andy Murray.

Maar er komen natuurlijk nog veel meer toppers in actie. Wat te denken van Casper Ruud of Ons Jabeur? Er valt op alle banen – die stuk voor stuk in beeld worden gebracht op discovery+ – weer voldoende te genieten. Wij vatten het speelschema samen in een handig overzicht.

Nederlanders pas laat in actie

Goed om te weten: de partij tussen Griekspoor en Alcaraz start als vierde partij op baan 2 waarschijnlijk ergens tussen 17:00 en 19:00 uur, terwijl de clash tussen Tim van Rijthoven en Reilly Opelka op z’n vroegst rond de klok van 19:00 uur begint. Van Rijthoven en Opelka zijn daarmee pas als vijfde aan de beurt op court 12.

Wanneer de eerste bal ook precies wordt geslagen, zeker is dat zowel Griekspoor als Van Rijthoven een grote uitdaging aangaat en een plekje in de derde ronde geen zekerheidje is. Verre van! Griekspoor vindt het fijn om op gras tegen Alcaraz te spelen, wat volgens hemzelf zijn kansen vergroot. En aan zelfvertrouwen na zijn toernooizege in Rosmalen sowieso geen gebrek bij Van Rijthoven, dus wie weet!

Speelschema dag 2:

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven.

Centre court - start 14:30 uur:

Djokovic-Kokkinakis

Garcia-Raducanu

Murray-Isner

Court 1 - start 14:00 uur:

Niemeier-Kontaveit

Pliskova-Martincova

Norrie-Munar

Sakkari-Tomova

Court 2:

Ruud-Humbert

Minnen-Muguruza

Kerber-Linette

Griekspoor-Alcaraz

Court 3:

Peniston-Johnson

Wickmayer-Ostapenko

Sinner-Ymer

Kawa-Jabeur

Court 12:

Kalinina-Tsurenko

Masarova-Dart

Paul-Manarino

Udvardy-Mertens

Van Rijthoven-Opelka

Court 18:

Tiafoe-Marterer

Maria-Cirstea

Chwalinska-Riske-Amritraj

Ram/Salisbury-Altmaier/Taberner

Court 4:

Lechemia/Parrizas Diaz-Krejcikova/Siniakova

Paire/Ramos-Vinolas-Mektic/Pavic

Koolhof/Skupski-Bagnis/Schwartzman

Van der Hoek/Van Uytvanck-Zanevska/Zimmermann

Court 5:

Martinez/Smith-Golubev/Molchanov

Nedovyesov/Qureshi-Duckworth/Giron

Korpatsch/Tan-Kichenok/Olaru

Kostyuk/Martincova-Brengle/Davis

Court 6:

Kanepi/Voracova-Barnett/Nicholis

Golubic/Osorio-Kartal/Miller

Sousa/Thompson-Middelkoop/Saville

Cressy/Lopez-Kubot/Walkow

Court 7:

Hach Verdugo/Oswald-Jebavy/Reese

Xu/Yang-Bronzetti/Lohoff

Aoyama/Chan-Wang/Zheng

Mahut/Roger-Vasselin-Cerundolo/Etcheverry

Court 8:

Gonzalez/Molteni-Cash/Patten

Paolini/Trevisan-Bains/Lumsden

Burel/Paquet-Han/Zhu

McDonald/Van de Zandschulp-Peers/Polasek

Court 9:

Saville/Tomljanovic-Kuzmova/Rus

Bara/Gorgodze-Collins/Krawczyk

Kudla/Sock-Arevalo-Rojer

Glasspool/Heliovaara-Gaston/Musetti

Court 10:

Doumbia/Reboul-Krawietz/Mies

Broady/Clarke-Matos/Vega Hernandez

Gray/Peniston-Vliegen/Withrow

Court 11:

Martin/Nys-Gonzalez/Lammons

Behar/Escobar-Fery/Gill

Niculescu/Ruse-Flipkens/Sorribes Tormo

Kontaveit/Rogers-Heisen/Murray Sharan

Court 14:

Goffin-Baez

Bublik-Lajovic

Parry-Hontama

Hradecka/Mirza-Frech/Haddad Maia

Court 15:

Tabilo-Kecmanovic

Bouzkova-Li

Cocciaretto-Begu

Murray/Soares-Bonzi/Rinderknech

Court 16:

Burrage/Silva-Hantono/Schuurs

Otte-Harrison

Basilashvili-Halys

Grey/Miyazaki-Muhammad-Shibahara

Court 17:

Zhang-Kostyuk

Vekic-Davidovich-Fokina

Galfi-Juvan

Bedene/Kwon-Kokkinakis/Kyrgios

