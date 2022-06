Pattinama-Kerkhove is niet van plan om zich in te houden tegen Swiatek, al is het lastig te zeggen wat je echt mag verwachten van de lucky loser die het opneemt tegen de nummer één van de wereld. Swiatek staat erom bekend nogal eens een bagel uit te delen, de bijnaam Iga’s bakkerij komt niet uit de lucht vallen, dus als de Nederlandse die traktatie weet te voorkomen, heeft ze het al goed gedaan.

De ambities van Van de Zandschulp reiken verder dan dat. Het is inmiddels vaste prik dat de Nederlander de tweede ronde haalt en ook al zijn er geen ATP-punten te verdienen, het zou fantastisch zijn als hij na de US Open ook tijdens Wimbledon een mooie run weet neer te zetten.

Van de Zandschulp gelijk de baan op

Dan moet Van de Zandschulp dit keer wel zien af te rekenen met Emil Ruusuvuori. De Fin wist hem in Rosmalen nog te verrassen, maar voor zijn thuispubliek zat de nummer 21 geplaatst er niet heel lekker in. Op Wimbledon voelt Van de Zandschulp zich een stukje fijner, zo gaf hij al aan.

Ruusuvuori-Van de Zandschulp staat gepland als eerste partij op baan 18, om 12:00 uur. Op de andere banen kunnen natuurlijk altijd nog wijzigingen plaatsvinden, zoals we gisteren hebben gemerkt met Tim van Rijthoven die naar voren werd gehaald. Maar het onderstaande schema is zoals de dag door de organisatie wordt aangevangen.

Speelschema dag 4:

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven.Je kunt alle partijen volgen op discovery+

Centre court - start 14:30 uur:

Boulter-Pliskova

Berankis-Nadal

Gauff-Buzarnescu

Baan 1 - start 14:00 uur:

Thompson-Tsitsipas

Swiatek-Pattinama-Kerkhove

De Minaur-Draper

Baan 2:

Badosa-Bara

Krajinovic-Kyrgios

Dart-Pegula

Baan 3:

Bogdan-Kvitova

Broady-Schwartzman

Galan-Bautista Agut

Baan 12:

Gray-Fritz

Andreescu-Rybakina

Shapovalov-Nakashima

Baan 18:

Ruusuvuori-Van de Zandschulp

Watson-Wang

Golubic-Krejcikova

Davis-Anisimova

Bedene/Kwon-Kokkinakis/Kyrgios

Baan 4:

Kontaveit/Rogers-Heisen/Murray Sharan

Brkic/Ramanathan-Monroe/Paul

Cocciaretto/Tomova-Zanevska/Zimmermann

Gray/Peniston-Vliegen/Withrow

Baan 5:

Niemeier/Petkovic-Kato/Sutijadi

Puetz/Venus-Klaasen/Melo

Galfi/Yastremska-Bencic/Sanders

Blumberg/Ruud-Barrientos/Reyes-Varela

Baan 6:

Johnson/Querrey-Dodig/Krajicek

Dabrowski/Olmos-Putintseva/Wickmayer

Cornet/Parry-Linette/Pera

Baez/Delbonis-Cacic/Vavassori

Baan 7:

Goransson/McLachlan-Edben/Purcell

Rosolska/Routliffe-Begu/Kalinina

Coria/Delien-Griekspoor/Otte

Baan 8:

Ram/Salisbury-Altmaier/Taberner

Cabal/Farah-Humber/Mannarino

Bolsova/Neel-Chan/Stosur

Dzalamidze/Krunic-Friedsam/Li

Baan 9:

Dodin/Maria-Kichenok/Ostapenko

Heuy/Skugor-Borges/Cabral

Adamczak/Kawa-Guarachi/Klepac

McDonald/Van de Zandschulp-Peers/Polasek

Baan 10:

Mahut/Roger-Vasselin-Cerundolo/Etcheverry

Eikeri/Sharma-Riske-Amritjaj/Vandeweghe

Christian/Udvardy-MelicharMartinez/Perez

Peralta/Tabilo-O’Mara/Skupski

Baan 11:

Kalasknikova/Piter-Bouzkova/Mihalikova

Albot/Basilashvili-Bublik/Vesely

Harrison/Santamaria-Juvan/Zidansek

Majchrzak/Zielinski-Djere/Lajovic

Baan 14:

Liu-Cornet

Sonego-Gaston

Cressy-Sock

Frech-Schmiedlova

Baan 15:

Tomljanovic-Harrison

Minnen-Zheng

Garin-Grenier

Mertens/Zhang-Bondar/Minnen

Baan 16:

Giron-Molcan

Udvardy-Mertens

Martic-Kucova

Novak-Kubler

Baan 17:

McDonald-Gasquet

Sorribes Tormo-Tan

Bonzi-Brooksby

Nog niet bekend:

Bektas/Kucova-Dart/Watson

