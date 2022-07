Premium Tennis Richard Gasquet - Botic van de Zandschulp 14:00-16:00

Tim van Rijthoven deed gisteren waar hij op hoopte. Hij verlengde zijn glorieuze zegereeks met nog een wedstrijd. Als ontvanger van een wildcard staat hij nu in de vierde ronde van de Grand Slam.

Ad

Botic van de Zandschulp gaat vandaag proberen hetzelfde te doen. Hij moet dan wel afrekenen met de Franse veteraan Richard Gasquet. De Fransman was in zijn beste jaren een van de betere grasspelers op de Tour. Hij behaalde tweemaal de halve finale op Wimbledon.

Wimbledon Kijk live naar Simona Halep - Magdalena Frech in de derde ronde van Wimbledon! EEN UUR GELEDEN

Wimbledon | Van Rijthoven is oppermachtig tegen Basilashvili en plaatst zich voor achtste finale

Van de Zandschulp

Gasquets fitheid is alleen ver achteruit gegaan. Dat merkte Van de Zandschulp ook op de Australian Open. De Nederlander verloor toen in de tweede ronde de eerste set van Gasquet, maar na zijn gewonnen eerste set sloeg hij geen deuk meer in een pakje boter en moest op een stand van 4-6 6-0 4-0 opgeven.

Mocht Van de Zandschulp de vierde ronde bereiken, dan is dat voor het eerst sinds 1997 dat er meer dan één Nederlander in de vierde ronde staat. Dat jaar waren zelfs drie Nederlandse spelers die dat lukten. John van Lottum, Jan Siebelink en Richard Krajicek.

Wimbledon | “Het was vroeg, ik bewoog niet goed” - Van de Zandschulp over zwakke eerste set

Mooie affiches

Ook Iga Swiatek en Rafa Nadal spelen vandaag. Beide wereldtoppers morsten al sets dit toernooi dus zullen ze vandaag vertrouwen willen tanken voor het verdere van het toernooi. Het mooiste affiche van de dag is misschien wel Kyrgios-Tsitsipas. Kyrgios speelde een bizar sterke tweede rondepartij en liet doorschemeren dat dit toernooi zijn grootste kans op een Grand Slamtitel is. Tegen een kwakkelende Tsitsipas lijkt de clowneske Australiër goede kans te maken.

Speelschema dag 6:

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Je kunt alle wedstrijden volgen op discovery+

Centre Court - start 14:30 uur:

Gauff (11) - Anisimova (20)

Badosa (4) - Kvitova (25)

Sonego (27) - Nadal (2)

Court 1 - start 14:00 uur

De Minaur (19) - Broady

Swiatek (1) - Cornet

Kyrgios - Tsitsipas (4)

Court 2:

Tan - Boulter

Gasquet - Van de Zandschulp (21)

Frech - Halep (16)

Court 3:

Garin - Brooksby (29)

Molcan - Fritz (11)

Martic - Pegula (8)

Court 12:

Tomljanovic - Krejcikova (13)

Nakashima - Galan

Ram/Salisbury (1) - Martin/Nys

Court 18:

Sock - Kubler

Zheng - Rybakina (17)

Murray/Soares (9) -Cacic Vavassori

Court 8:

Glasspool/Heliovaara (15) - Blumberg/Ruud

Kubot/Kostyuk - Krawietz/Melichar-Martinez

Rojer-Shibahara (1) - Krajicek/Guarachi

Court 9:

Mertens/Zhang (9) - Golubic/Osorio

Vliegen/Withrow - Ebden/Purcell (14)

Mahut/Zhang (3) - Escobar-Hradecka

Flipkens/Sorribes Tormo -Bencic/Sanders

Court 11:

Albot/Basilashvili - Hidalgo/Rodrigues

Sousa/Thompson - Peers/Polasek (7)

Court 14:

Riske-Amritraj/Vandeweghe - Bolsova/Neel

Rosolska/Routliffe (11) - Harrison/Santamaria

Gonzalez/Molteni - Galloway/Schnur

Dodig-Chan - Mies/Routliffe

Court 15:

Klaasen/Melo - O’mara/Skupski

Xu/Yang (9) - Niemeyer/Petkovic

Behar/Schuurs - Peers/Dabrowski (4)

Court 16:

Collins/Krawczyk - Bouzkova-Mihalikova

Dzalamidze/Krunic (13) - Dart/Watson

Ebden/Stosur - Skupski/Watson

Court 17:

Monroe/Paul - Metic/Pavic (2)

Hartono/Schuurs - Kichenok/Ostapenko (4)

Nog niet bekend

Sock/Gauff - Edmund/Nicholls

Kokkinakis/Muhammed - Skupski/Krawczyk

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Wimbledon Kijk live naar Botic van de Zandschulp - Richard Gasquet in de derde ronde van Wimbledon! EEN UUR GELEDEN