De traditie van Middle Sunday op Wimbledon gaat terug naar de tijd dat het gras een dagje rust nodig had. De verzorgers maakten op die dag de banen in orde voor het vervolg van de Grand Slam, maar dankzij betere technologie is men nu in staat om de kwaliteit van de grasbanen beter te bewaken.

Dus is het ook voor Wimbledon interessant geworden om ‘gewoon’ te tennissen op Middle Sunday, iets wat in het verleden slechts voorkwam tijdens de edities van 1991, 1997, 2004 en 2016. Het weer was tijdens die toernooien zo slecht dat de zondag moest worden gebruikt om achterstand in te halen.

Manic Monday

Het gevolg is ook dat geen sprake meer is van Manic Monday. Dit was voorheen de dag waarop alle partijen in de vierde ronde werden afgewerkt. Met het verdwijnen van de rust op Middle Sunday is Manic Monday ter ziele.

Wel wordt vanaf deze zondag het honderdjarig bestaan van het centre court gevierd. Het moet voor Tim van Rijthoven onwijs bijzonder zijn om hiervoor een uitnodiging te hebben ontvangen. De Nederlandse sensatie moet zondag waarschijnlijk wel lang wachten totdat hij mag aantreden tegen Djokovic.

Starttijd Van Rijthoven

De partij tussen Van Rijthoven en Djokovic staat als derde geprogrammeerd op het centre court, na Waton-Niemeier en Sinner-Alcaraz. De eerste bal op het centre court wordt om 14:30 uur geslagen, wat doet vermoeden dat Van Rijthoven pas ’s avonds de strijd aangaat met Djokovic. Het is lastig inschatten hoe laat precies.

De partij tussen Van Rijthoven en Djokovic kan beginnen om 18:00 uur, maar ook pas om 20:00 uur en ieder moment ertussenin. Het hangt er maar net vanaf hoe lang de twee andere partijen duren en het centre court bezet is.

Speelschema dag 7:

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Je kunt alle wedstrijden volgen op discovery+.

Centre court - start 14:30 uur:

Watson-Niemeier

Sinner(10)-Alcaraz(5)

Djokovic(1)-Van Rijthoven

Court 1 - start 14:00 uur:

Maria-Ostapenko(12)

Norrie(9)-Paul(30)

Mertens(24)-Jabeur(3)

Court 2:

Bouzkova-Garcia

Goffin-Tiafoe

Murray/Williams-O’Mara/Barnett

Court 3:

Aoyama/Chan-Riske-Amritjaj/Vandeweghe

Ebden/Stosur-Vliegen/Eikeri

Ram/Salisbury-Matos/Vega Hernandez

Middelkoop/Perez-Skupski/Krawczyk

Court 12:

Glasspool/Heliovaara-Mektic/Pavic

Dabrowski/Olmos-Collins/Krawczyk

Flipkens/Sorribes Tormo-Krejcikova/Siniakova

Court 18:

Cabal/Farah-Albot/Basilashvili

Frech/Haddad Maia-Melichar-Martinez/Perez

Soares/Haddad Maia-Peers/Dabrowski

Court 14:

Majchrzak/Zielinski-Kudia/Sock

Pavic/Mirza-Dodig/Chan

Court 17:

Cornet/Parry-Guarachi/Klepac

Roger-Vasselin/Cornet-Polasek/Klepac

Nog niet bekend:

Cacic/Krunic-Krawietz/Melichar-Martinez

Mahut/Zhang-Sock/Gauff

