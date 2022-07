Novak Djokovic won overtuigend van de Nederlandse revelatie van de zomer Tim van Rijthoven. Toch moest hij een set afstaan aan de winnaar van het toernooi van Rosmalen. Tegen Jannik Sinner treft hij op papier een nog lastigere tegenstander. De strijd der generaties, Djokovic is 35 terwijl Sinner 20 jaar is, zal hij moeten winnen om kans te maken op zijn ontbrekende 21e Grand Slamtitel. Ook de Belg David Goffin speelt zijn kwartfinalewedstrijd.

De laatste partij op Centre Court wordt gespeeld door Ons Jabeur en Marie Bouzkova. De Tunesische nummer twee van de wereld verloor dit toernooi nog geen set en lijkt met de uitschakeling van Swiatek de grootste kanshebber voor de eindzege. Met haar spel brengt ze de aanwezige Tunesische fans in vervoering die van de wedstrijden van haar een feest maken.

In het meisjesdubbeltoernooi komen wel twee Nederlandse speelsters in actie. Rose Marie Nijkamp en Isis Louise van den Broek spelen hun eerste rondepartij.

De eerste partijen op een baan starten om 12:00 Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Je kunt alle wedstrijden volgen op discovery+.

Centre court - start 14:30 uur

Djokovic(1)-Sinner(10)

Bouzkova-Jabeur(3)

Court 1 - start 14:00 uur

Maria-Niemeier

Goffin-Norrie(9)

Court 2

Melichar-Martinez/Perez(10)-Krejcikova/Siniakova(2)

Ebden/Stosur-O’Mara/Barnett

Court 3

Aoyama/Chan(8)-Kichenok/Ostapenko(4)

Krawietz/Mies(11)-Mektic/Pavic(2)

Court 12

Cabal/Farah(6)-Dudla/Sock

Farah/Ostapenko(7)-Skupski/Krawczyk(2)

Court 5

Vierde partij: Nijkamp/Okutoyi-Pedone/Quevedo

Court 17

Eerste partij: Klugman/Oluwadare-Ewald/Van den Broek

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+