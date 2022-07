Premium Tennis Novak Djokovic - Cameron Norrie 16:30-19:00

Dit liveblog wordt bijgehouden rondom de partij tussen Djokovic en Norrie. Die wedstrijd begint niet voor 15:30 uur. Voor die tijd updaten we dit liveblog voorzichtig, vanaf de eerste bal gaan we los!

Nadal geblesseerd

Er naderde een fantastische climax op Wimbledon, maar helaas voor alle liefhebbers en fans heeft Nadal zich geblesseerd moeten terugtrekken voor de halve eindstrijd. De Spanjaard wilde zelfs met een scheur van 7 millimeter in zijn buikspier in actie komen, maar toen tijdens een laatste training bleek dat het echt niet ging, kon hij niet anders dan besluiten om zich af te melden.

Nadal kon amper bewegen, amper serveren en amper pijnvrij spelen. Op die manier twee partijen en dus Wimbledon winnen, was schier onmogelijk. En omdat hij niet op halve kracht op de baan wil verschijnen, besloot hij tegen zijn zin en gewoonte in om het enige verstandige te doen: afmelden.

Kyrgios

Dit betekent dat Kyrgios een vrijgeleide krijgt richting de finale van zondag, op basis van een walk-over. Het is voor het eerst sinds 1992 dat dit in de halve eindstrijd gebeurt. Toen moest Richard Krajicek zich op de US Open afmelden met een kwetsuur aan zijn schouder, voor zowel het dubbelspel als de enkel.

Die andere finaleplek wordt wel betwist. Djokovic neemt het op tegen thuisspeler Norrie, die vast en zeker kan rekenen op de steun van het fanatieke thuispubliek. Hoeveel support krijgt de titelverdediger? Het wordt ongetwijfeld interessant om Djokovic en Norrie met elkaar de strijd te zien aangaan. Djokovic-Norrie begint op het centre court niet voor 15:30 uur.

Djokovic en rolstoeltennis

Voor en na Djokovic-Norrie worden op het centre court de halve finale in het dubbelspel bij de vrouwen gespeeld, met Krejcikova/Siniakova en Elise Mertens. Je kunt overigens alle partijen altijd live volgen op discovery+

Dit geldt net zo goed voor het rolstoeltennis, dat vrijdag opnieuw een drukke dag beleeft. Er worden volop halve finales gespeeld, met volop Nederlanders in actie. Van Diede de Groot en Aniek van Koot tot Sam Schroder en Niels Vink… alle Nederlandse toppers komen in actie!

Speelschema dag 10:

Centre court - start 14:30 uur:

Kichenok/Ostapenko(4)-Krejcikova/Siniakova(2)

Djokovic(1)-Norrie(9)

Mertens/Zhang(1)-Collins/Krawczyk

Court 1 - start 14:00 uur:

Fernandez-Hewett

Hewett/Reid-Egberink/Gerard

Court 3 - niet voor 13:00 uur:

De Groot(1)-Ohtani

Court 14 - start 12:00 uur:

Kunieda-Gerard

Ramphafdi/Sugeno-Lapthorne/Wagner

Oda/Peifer-Fernandez/Kunieda

Court 15 - start 12:000 uur:

Griffioen-Kamiji(2)

Schroder/Vink(1)-Davidson/Silva

De Groot/Van Koot(1)-Griffioen/Ohtani

