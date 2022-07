Premium Tennis Elena Rybakina - Ons Jabeur 14:29-17:59 Live

In dit liveblog houden we je uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jabeur-Rybakina. De finale start rond 15:00 uur. Eerder op de dag is er al actie in het rolstoeltennis.

Rybakina pakt set twee

De Kazachstaanse blijft uitstekend tennis spelen. Ze maakt minder fouten dan Jabeur en wint de tweede set met 6-2.

Rybakina doet iets terug

Elena Rybakina is de tweede set goed begonnen. Ze pakte haar eerste break en maakt het Jabeur echt lastig. 2-1 in de tweede set.

Eerste set voor Jabeur

Ons Jabeur pakt de eerste set met 6-3. In 33 minuten zette de Tunesische de eerste stap.

Jabeur sterk

Jabeur benut haar eerste breakpoint en komt een break voor. Ook de game erna pakt ze op 'love'. 3-1 voor de Tunesische.

Mooie dag Afrikaanse tennnis

Nog nooit stond een Afrikaanse vrouw in de finale van een Grand Slam. Een primeur dus voor Ons Jabeur. Eerder deze ochtend was er nog meer goed nieuws voor het Afrikaanse tennis. De Keniaanse Angella Okutoyi won samen met de Nederlandse Rose Marie Nijkamp het meisjes dubbeltoernooi.

H2H

Rybakina en Jabeur stonden drie keer eerder tegenover elkaar. Ons Jabeur is qua onderlinge resultaten de favoriet. De Tunesische won twee van de drie ontmoetingen. Op gras stonden de twee nog nooit tegenover elkaar.

7de Grand Slamtitel op rij

Het zit erop. Diede de Groot wint Wimbledon. De Nederlandse boekt haar 55ste overwinning en 7de Grand Slamtitel op rij.

Gaat goede kant op

De Groot tennist goed en zet de Japanse constant onder druk. De foutjes zijn ook verdwenen. Ze leidt met een voorsprong van 4-0 in de tweede set. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht.

De Groot wint eerste set

Diede de groot Pakt de set uiteindelijk met 6-4. Ze weet de opmars van de Japanse op tijd te stoppen.

Kamiji komt sterk terug

Yui Kamiji is bezig aan een sterke periode. Ze keek tegen een achterstand aan van 5-1, maar komt terug tot 5-4. De Groot wankelt een beetje en maakt teveel fouten.

De Groot goed begonnen

Diede de Groot is goed begonnen aan haar finale. Tegen de Japanse Yui Kamiji leidt ze met 3-1. Mocht de Groot winnen dan betekent dat haar 7de Grand Slamtitel op rij.

Jabeur vs Rybakina

Rafael Nadal moest helaas afzeggen voor zijn halve finale tegen Nick Kyrgios, waardoor slechts Novak Djokovic vs Cameron Norrie resteerde. Gelukkig is het affiche voor de finale, Djokovic-Kyrgios dus, nog steeds prachtig en de eindstrijd bij de vrouwen wordt al net zo intrigerend.

Jabeur neemt het op tegen Rybakina. De timing van de finale is voor de Tunesische zeer bijzonder, omdat ze aantreedt op de eerste dag van Eid Al Adha. Dit betekent een vrije dag voor alle Arabieren en moslims, voor wie de dag helemaal compleet zou zijn als Jabeur haar eerste Grand Slam wint.

Bijzonder genoeg is Jabeur de eerste Tunesische/Arabische/Afrikaanse speelster die het tot de finale van een Grand Slam heeft geschopt. Ze neemt het in die finale op tegen Elena Rybakina, die op haar beurt ook een apart verhaal heeft. Ze tennist onder de vlag van Kazachstan, maar is geboren in Moskou… en dit is nog altijd de editie van Wimbledon waar geen Russen welkom waren. Het zou wat zijn als…

Diede de Groot

De finale tussen Jabeur en Rybakina begint zaterdag om 15:00 uur, maar er gebeurt ook op de dag van de vrouwenfinale nog veel meer op Wimbledon Park. Wat te denken van de finale in het rolstoeltennis bij de vrouwen met Diede de Groot tegen Yui Kamiji?

De twee toppers hebben al heel wat battles gevoerd, met vaak De Groot die aan het langste eind trekt. De Groot en Kamiji spelen om 12:00 uur. Ook komen Niels Vink en Sam Schroder in actie in hun halve finale.

Speelschema dag 13:

Centre court - start 15:00 uur:

Rybakina(17)-Jabeur(3)

Ebden/Purcell-Mektic/Pavic

Court 3 - start om 12:00 uur:

De Groot-Kamiji

Court 14 - start om 12:00 uur:

Vink-Davidson

Wagner-Schroder

