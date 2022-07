Van Rijthoven leek niet zenuwachtig voor zijn ontmoeting op het Centre Court met de zesvoudig kampioen op Wimbledon. De Nederlander durfde aan te vallen en liet zien dat hij over een geweldige service beschikt. Toch keek hij al vroeg tegen een achterstand aan nadat Djokovic hem in zijn eerste servicegame brak.

In het vervolg van de set speelde hij niet slecht. Van Rijthoven kreeg nog drie breekkansen, maar sloeg niet toe. Toen Djokovic op 5-2 kansen kreeg om van Rijthoven te breken sloeg hij wel toe. Hij pakte de eerste set met 6-2.

Ad

Geweldige tweede set

Wimbledon Wimbledon | Bekijk in samenvatting hoe Van Rijthoven op eigen kracht set wint van Djokovic EEN UUR GELEDEN

In de tweede set gingen de twee op het Centre Court lang met elkaar gelijk op. Van Rijthoven bij vlagen geweldig tennis zien, maar maakte ook veel fouten. In het einde van de zevende game viel het allemaal samen voor Van Rijthoven. Met twee geweldige punten op rij kreeg hij het Londense publiek op de banken en zijn eerste break. Hij wist de set na een lange laatste game met vier gemiste breekkansen van Djokovic en twee gemiste setpunten toch naar zich toe te trekken.

WImbledon | Met deze twee fantastische punten breakt Van Rijthoven Djokovic

Zand in machine

In de derde set begon de machine van Van Rijthoven te haperen. Djokovic kon het wapen van de Nederlander neutraliseren. Djokovic wist op wonderlijke wijze bijna alle keiharde services van Van Rijthoven terug over het net te slaan. Gecombineerd met behoorlijk wat onnodige fouten van de Nederlander die 104e staat op de wereldranglijst was het snel klaar voor de Serviër.

In de vierde set kon Van Rijthoven het tij niet keren. Hij leek fysiek steeds minder in staat om achter de ballen van Djokovic aan te lopen. Djokovic moest ook wel vaart maken want de wedstrijd zou 24:00 uur Nederlandse tijd verplicht moeten stoppen. Om overlast met de buurt te voorkomen kent het toernooi een avondklok.

De avondklok hoefde niet voor de tweede keer in de historie van het toernooi gebruikt te worden. Met 6-2 in de laatste set maakte hij een einde aan het geweldige tennissprookje van de Nederlander.

Sprookje

Van Rijthoven kwam het toernooi binnen met een wildcard nadat hij verrassend het toernooi in Rosmalen had gewonnen. Onderweg naar de wedstrijd tegen Djokovic versloeg hij twee top-30 spelers. Reilly Opelka en Nikoloz Basilashvili. Hoewel hij lang mee kon gaan, was hij niet opgewassen tegen de als eerste geplaatste Djokovic.

Voor Van Rijthoven is de beslissing om geen punten toe te kennen voor Wimbledon wel een domper. Met zijn vierde ronde was hij gestegen van de 104e plek naar een plek rond de beste zeventig van de wereld.

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Bekijk in samenvatting hoe Van Rijthoven op eigen kracht set wint van Djokovic EEN UUR GELEDEN