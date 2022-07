Dat de wedstrijd tussen Kyrgios (ATP-40) en Tsitsipas (ATP-4) ook spektakel op zou leveren was te verwachten. Kyrgios won de wedstrijd met 6-7 6-4 6-3 7-6(7). Na de wedstrijd ging minder over de uitslag dan over dit spraakmakende moment.

Kyrgios eist diskwalificatie

Aan het einde van de tweede set die Kyrgios won, sloeg Tsitsipas een bal hard in het publiek. Kyrgios, die ook wel eens een bal het publiek in mept, eiste een strenge straf van de umpire. Een waarschuwing van de umpire voor een ‘code violation’ was niet genoeg voor de Australiër. Hij weigerde verder te spelen en riep verschillende ‘supervisors’ de baan op. Kyrgios vond eigenlijk dat de Griek gediskwalificeerd zou moeten worden.

Wimbledon | Kyrgios wil Tsitsipas gediskwalificeerd zien na in het publiek geslagen bal

Het umpire-incident bleef de Griek bezig houden. Op enkele momenten uitte hij zijn frustratie met wilde ballen. Zo sloeg hij in de derde set een bal keihard in de richting van Kyrgios.

Wimbledon | Tsitsipas probeert lichaam Kyrgios meermaals op topsnelheid te raken

Pesten

Op de persconferentie na de wedstrijd was Tsitsipas nog steeds gefrustreerd. “Hij was constant aan het pesten”, zei de Griek. “Waarschijnlijk was hij op school ook een pestkop. Ik houd niet van pestkoppen. Ik vind mensen die anderen naar beneden willen halen niet leuk.”

“Hij heeft een aantal goede karaktereigenschappen, maar hij heeft ook een heel kwade kant. Als die zichtbaar wordt, kan dat mensen om hem heen erg schaden.”

Circus

Tsitsipas meent dat Kyrgios nooit zou kunnen winnen zonder een ‘circussfeer’. “Hij wil het altijd op zijn manier en hij komt er altijd mee weg. Ik sprak even met de umpire en die zei mij precies dat. Hij gaat constant de grens over.”

WAAR KIJK JE?

