Wimbledon | “Tim, je gaat een grote toekomst tegemoet” - Van Rijthoven over onderonsje met Djokovic

Van Rijthoven slaagde er twee sets lang in om Djokovic volop weerstand te bieden, al zou je dat op basis van de score van de eerste set (2-6) misschien niet zeggen. Diverse games duurden echter lang en de punten werden betwist op basis van rally’s, maar achteraf bleek toen al waarom de Serviër echt wereldtop is.

Desondanks slaagde de wildcardspeler erin om Djokovic een set af te snoepen. “Ik was heel blij om de tweede set binnen te slepen. Dat vergt toch wat wilskracht en ik ben blij dat ik dat heb kunnen tonen”, aldus Van Rijthoven, die van dat succesje echter niet lang kon genieten.

Binnen de kortste keren stond er 4-0 op de borden. “Het ging heel snel. De eerste game van de derde set speelde Djokovic heel goed. Hij retourneerde goed en ik heb die hele set weinig kansen gehad. Ik serveerde wat minder en dan maakt hij je het leven echt zuur. Gelukkig kon ik nog een game winnen.”

Kennismaking met wereldtop

“Dit was echt een kennismaking met de wereldtop. Er zit zo’n duidelijk verschil tussen een speler als Djokovic of iemand anders uit de toptien. Wat ik heb geleerd? De weg naar écht, écht goed worden is nog lang en er kunnen nog zoveel dingen beter als ik mezelf vergelijk met hem. Maar ik ga met goede moed de komende jaren in. Ik kan heel trots zijn en het positieve hiervan meenemen.”

Van Rijthoven maakte tegen het einde van de wedstrijd een wat vermoeide indruk. Dat klopt, laat hij weten, maar dat was vooral de schuld van Djokovic, en niet zozeer een teken dat hij er zelf doorheen zakte. “Eigenlijk was ik hartstikke fris toen de partij begon, ik voelde me goed, maar dan moet ik toch nog een keer Djokovic aanwijzen, want ik moest veel meer rally’s spelen dan tegen de anderen. Dan komt de vermoeidheid ook sneller in je benen.”

Een laatste mooi moment was het onderonsje aan het net, na het pas gespeelde matchpoint. Sommige tennissers feliciteren elkaar omdat het moet, maar tussen Djokovic en Van Rijthoven vond een kort gesprekje plaats. Wat werd er uitgewisseld?

Dankbaar

Van Rijthoven: “Ik zei: gefeliciteerd, je inspireert mij heel erg en ik ben dankbaar dat ik de baan met je mocht delen. Daarop zei Djokovic: ik denk dat je een mooie toekomst voor je hebt. Dat vond ik heel erg leuk om van hem te horen. Dit was een partij tegen een grootheid die bijna nooit iets fout doet.”

De conclusie van Van Rijthoven is duidelijk: “Ik zie dit als een doorbraak van mij. Een doorbraak waar ik lang op heb gewacht en waarvan ik niet wist of die ooit zou komen. Ik ben er super-dankbaar voor dat die doorbraak er nu is. Dit zijn een paar heel positieve weken geweest, waar ik lang op heb gewacht en nu op verder wil bouwen.”

