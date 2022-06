Wimbledon | Tweede ronde! Lucky loser Pattinama-Kerhove trekt aan langste eind in driesetter

Op het allerlaatste moment werd Pattinama-Kerkhove alsnog opgenomen in het hoofdschema, terwijl het via de kwalificatie niet was gelukt om het hoofdtoernooi te bereiken. Het geluk was aan haar zijde, want dankzij een rugblessure zag Danka Kovinic zich genoodzaakt terug te trekken.

Pattinama-Kerkhove mocht de plaats innemen van Kovinic, die afkomstig is uit Montenegro. Ook over de loting had ze niet te klagen, want Kartal was door de organisatie met een wildcard uitgenodigd om deel te nemen.

Het was niet gek dat Pattinama-Kerkhove vanwege die late oproep even nodig had om de motor op te warmen. Ze kwam al snel een break achter, maar vond een manier om zich terug te vechten en snoepte de eerste set af van Kartal.

Motor opwarmen

Een sprookje leek in de maak, maar helemaal vanzelf ging het niet. Kartal hervond zich in de tweede set en slaagde er nu wel in om de beslissende break te plaatsen. En dus ook te behouden. Op die manier stond het weer gelijk.

Wie zich opmaakte voor een spannende derde set, kwam echter bedrogen uit. De eerste game was nog spannend, maar vervolgens liep Pattinama-Kerkhove uit naar 5-0. Kartal wist de nul nog van het bord te vegen, maar meer zat er niet in. Vervolgens maakte Pattinama-Kerkhove het af op eigen service.

Om het verhaal nog mooier te maken: het kan haast niet anders of de Nederlandse staat in de tweede ronde tegenover de oppermachtige nummer één van de wereld Iga Swiatek. De Poolse won onlangs nog Roland Garros.

