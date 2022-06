Van de Zandschulp steeg dankzij zijn goede prestaties van afgelopen week drie plekken op de wereldranglijst. Zijn halve finaleplek in Queens zorgde ervoor dat hij nu de nummer 26 van de wereld is.

Tot drie jaar geleden maakte Wimbledon gebruik van een ingewikkelde rekenprocedure waarbij resultaten op gras zwaarder telden bij het opstellen van de plaatsingslijst. Inmiddels wordt de lijst volgens de wereldranglijst samengesteld.

Dat Van de Zandschulp niet als 26e, maar als 22e is geplaatst heeft te maken met de uitsluiting van Russen en Belarussen op Wimbledon. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn spelers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom op het toernooi. Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Karen Khachanov doen daarom niet mee. Ook Alexander Zverev ontbreekt vanwege zijn enkelblessure die hij opliep op Roland Garros.

Van de Zandschulp bereikte een jaar geleden het hoofdtoernooi nog als 'lucky loser'. Hij bereikte toen de tweede ronde. Naast Van de Zandschulp spelen ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven op het hoofdtoernooi.

