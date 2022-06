Het pleit was in de eerste set zelfs binnen 25 minuten beslecht, vooral dankzij goed serveren. En goed retourneren bovendien, waardoor er amper sprake was van rally’s. Lopez moest daar met al zijn ervaring in zijn 81ste Grand Slam iets op verzinnen, maar dat lukte niet bepaald.

Van de Zandschulp kwam slechts in de problemen tegen de voormalig nummer twaalf van de wereld toen zijn concentratie hem eventjes in de steek leek te laten, maar zodra hij zich had herpakt was het eventueel dreigende gevaar snel weer ingedamd.

Goed retourneren

Net als in de eerste set zou de Wageninger een dubbele break realiseren en hij profiteerde zelfs optimaal van een dubbele fout van de Spanjaard, die hem direct de set opleverde. Overigens sloeg Van de Zandschulp ook veel meer winners, om maar aan te geven dat hij duidelijk de bovenliggende partij was. Dit bleek wel uit het gegeven dat hij negentig procent van de punten op zijn eerste service won.

De derde set leverde meer van hetzelfde op. Lopez probeerde het nog wel, maar een echte vuist kon de veertigjarige niet meer maken. Het is niet zomaar dat zijn derde en laatste kwartfinaleplek in Londen alweer dateert van 2011, want zelfs zijn ervaring kon hem tegen Van de Zandschulp niet redden.

Goede returns hielpen Van de Zandschulp aan breakpoints en al evengoed serveren leverde wedstrijdpunten op, waarna het in anderhalf uur was gepiept. Het matchpoint verliep geheel in stijl; met een heerlijke winner.

Ruusuvuori

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van Emil Ruusuvuori - Yoshihito Nishioka. De Fin was onlangs op het gras van Rosmalen nog te sterk toen Van de Zandschulp nogal met zichzelf leek te worstelen.

Met Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven staan er maar liefst drie Nederlandse mannen in de tweede ronde. Lesley Pattinama-Kerkhove haalde bovendien als lucky loser de tweede ronde bij de vrouwen.

