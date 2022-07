Hoe mooi het ook was om de vierde ronde te bereiken, wellicht is de vraag gerechtvaardigd of Van de Zandschulp niet beter eerder op het pad van Nadal had kunnen komen. Voor aanvang van de onderlinge partij stond Nadal ruim twee uur langer op de baan dan de Nederlander.

De vorm groeit echter, zo aan het begin van de tweede week, want Van de Zandschulp brak slechts twee keer door de service van de Spanjaard en moest zijn best doen om de moed niet helemaal te verliezen. Het recept was bekend: Nadal had simpelweg overal een antwoord op en Van de Zandschulp maakte hier en daar een foutje.

Vernuft

Dat het zo’n wedstrijd zou gaan worden, bleek achteraf al tijdens het vierde punt. De Nederlander deed zijn best om een rally in zijn voordeel te beslissen, maar het technisch vernuft van Nadal, de leider in de race om gewonnen Grand Slams, was gewoon te veel van het goede.

Tijdens de eerste set wist Van de Zandschulp de meeste weerstand te bieden en goed bij te blijven, maar het eerste benutte breakpoint betekende direct de beslissing van de set. Nadal kwam daarna niet meer in de problemen, liep snel weg tijdens de tweede set en profiteerde van foutjes van Van de Zandschulp in de derde.

Break blijkt niets waard

De nummer 21 geplaatst begon nog met een break, maar leverde daarna zelf gelijk zijn servicegame in en moest zulke goede rally’s spelen om een punt te winnen van Nadal dat het gewoon geen doen was om dat keer op keer te doen. Zeker niet omdat Nadal werkelijk overal een antwoord op had, zoals nog maar eens werd bevestigd terwijl hij uitliep naar 2-4. Van de Zandschulp stribbelde vervolgens nog even tegen, net als in de tiebreak, maar hij kon het helaas niet bolwerken.

Net als op Roland Garros resteert daarom de conclusie dat Van de Zandschulp goed bezig is, maar dat de wereldtop echt nog een maatje te groot is. Die conclusie is zeker geen schande. En ook gelijk aan de ervaringen van Tallon Griekspoor tegen Carlos Alcaraz en Tim van Rijthoven versus Novak Djokovic.

