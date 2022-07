Die tiebreak van de derde set vormde het breekpunt in de partij in de derde ronde. Het scheelde weinig of Van de Zandschulp had die tiebreak helemaal niet gespeeld of ingeleverd, maar uiteindelijk viel het allemaal goed. Van de Zandschulp trok de tiebreak met 9-7 naar zich toe en toen ging het snel.

Dat mag bijzonder genoemd worden, want in de tweede en derde set vielen de meeste ballen goed voor Gasquet. Dat leek in de tweede set nog toeval omdat de meeste kwaliteit door Van de Zandschulp werd uitgetraald, maar toen het in de derde set spannend werd, scheelde het weinig of Gasquet ging ermee lopen.

Ad

Wimbledon Hoogtepunten Magdalena Fręch - Simona Halep - Wimbledon 9 MINUTEN GELEDEN

Tiebreak derde set

Kort voor het einde van de derde set benutte Gasquet voor het eerst een breakpoint niet. Achteraf kun je dit moment, samen met de tiebreak, erbij pakken om een kantelpunt aan te wijzen. De vierde set verliep namelijk zeer snel, met een dubbele break voor Van de Zandschulp die de partij afmaakte alsof hij zojuist had gedomineerd.

Dat was zeker niet het geval. Van de Zandschulp leverde zijn eerste servicegame in en kwam net als tegen Emil Ruusuvuori in de derde ronde moeilijk op gang. Hij leek onder meer wat last te hebben van de wisselvallige wind, in ieder geval meer dan Gasquet. Overigens is de inmiddels 36-jarige Fransman niet de minste met in het verleden twee halvefinaleplekken op Wimbledon.

Wimbledon | Van Rijthoven is oppermachtig tegen Basilashvili en plaatst zich voor achtste finale

Volwassen gespeeld

Alles bij elkaar opgeteld kan Van de Zandschulp terugkijken op een volwassen prestatie, omdat je kunt aanstippen dat hij er stond op de momenten dat dit het meest werd gevraagd. Vandaar dat hij zich in de vierde ronde voegt bij Tim van Rijthoven en dat is ongekende luxe voor het Nederlandse tennis. Het is van 2002 geleden dat er twee Nederlandse tennissers in de vierde ronde stonden en dat was toen niet eens het eindstation.

Hoe het anno 2022 verder gaat, wordt afwachten. Van de Zandschulp krijgt waarschijnlijk een herkansing tegen Rafael Nadal, na een eerste verloren ontmoeting op Roland Garros, terwijl Van Rijthoven het mag opnemen tegen Novak Djokovic.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Cornet maakt na 37 partijen einde aan winnende reeks Swiatek 11 MINUTEN GELEDEN