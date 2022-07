Van Rijthoven had tot drie weken geleden nog nooit een wedstrijd op ATP-niveau gewonnen. Totdat hij ogenschijnlijk vanuit het niets het toernooi van Rosmalen won. Hij had geen rekening gehouden met het bereiken van de tweede week van dit Grand Slamtoernooi. “Ik zal vast enkele afspraken moeten cancelen, ik had niet zover gekeken. Ik weet niet uit mijn hoofd welke dat zijn”, zei hij lachend.

Hij zal het lastig krijgen tegen zijn Servische tegenstander. Vanwege zijn vaccinatiestatus mocht hij niet meedoen aan de Australian Open. In mei verloor hij in de kwartfinale van latere winnaar Rafa Nadal. Dit toernooi speelt hij overtuigend. In de eerste ronde verloor hij nog een set, maar in de tweede en derde ronde kwam hij geen moment in de problemen.

Gameplan

“Ik heb nog geen gameplan gemaakt”, zei Van Rijthoven gisteren. “Het lijkt me duidelijk dat het heel lastig gaat worden. Hij heeft weinig zwakke punten.” Om een kleine kans te maken zal de Brabander goed moeten serveren. Dit toernooi wint hij namelijk bijna 90% van zijn punten op de eerste service.

Ook zal hij regelmatig moeten ‘slicen’ om een antwoord te geven op de harde slagen van de nummer drie van de wereld. “Ik vind het een fijne slag. Doordat de bal laag stuitert kunnen weinig spelers er iets mee”, zegt hij zelf over zijn wapen.

