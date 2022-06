"Het verschil is de mindset. Ik probeer vooral te genieten", vertelde Van Rijthoven na zijn winst in drie sets op de Argentijn Federico Delbonis. De Nederlander geeft veel credits aan zijn coach Igor Sijsling. "We kijken verder dan alleen tennis en dat helpt mij enorm."

Zelfvertrouwen

"Het leven is niet alleen maar tennis. Wanneer ik een bal mis of een wedstrijd verlies, is dat niet het einde van de wereld. Ook qua vertrouwen gaat het goed met me. Ik zeg elke wedstrijd tegen mezelf dat ik beter ben dan mijn tegenstander, ook als dat niet zo is. Ik ga elke partij de baan op om te winnen", vervolgt Van Rijthoven.

Het plezier en het zelfvertrouwen maken indruk op Schett, die logischerwijs de vraag stelt wat zijn doel is op Wimbledon. "Ik vind het al geweldig dat ik hier sta. Dit is het mooiste en meest prestigieuze toernooi van de wereld. Het is dan verstandig om te zeggen dat ik het stap voor stap ga bekijken. Maar laten we voor de vierde ronde gaan of voor de kwartfinale... We zien wel waar het eindigt."

