Wimbledon | Van Rijthoven zet goede vorm Rosmalen door, slaat zich eenvoudig naar tweede ronde

Van zenuwen leek de Brabander geen last te hebben op het Londense gras. Hij speelde aanvallend tennis en sloeg in de beginfase van de wedstrijd een paar mooie aces. Een goede game van Delbonis op de service van Van Rijthoven leidde ertoe dat de Argentijn die nog nooit de tweede ronde behaalde op Wimbledon de eerste breek van de wedstrijd pakte.

Van Rijthoven was echter bij de les en kon voor het einde van de eerste set terugbreken, waardoor een tiebreak volgde. De mannen hielden het spannend in de tiebreak en lieten hoogstaand tennis zien. Van Rijthoven kreeg als eerste twee setpunten, maar wist deze niet te benutten. Nadat Delbonis ook een setpunt verkwanselde sloeg Van Rijthoven met een ace toe op zijn derde setpunt.

Van Rijthoven op stoom

De verloren tiebreak leek de Nederlander veel vertrouwen te geven. Bij de Argentijn daarentegen leek het verzet gebroken. Hij begon minder te serveren waardoor er veel ruimte kwam voor Van Rijthoven. Hij benutte deze kansen uitstekend met een aantal perfect geplaatste winners. Delbonis pakte nog één game, maar de set werd eenvoudig gewonnen door Van Rijthoven.

Het spelbeeld van de derde set zag er niet veel anders uit. Meteen in de eerste game breekte Van Rijthoven de service van de Argentijn die ooit 33e stond op de wereldranglijst, maar is afgezakt naar de 84e plek. De Nederlander kon blijven vertrouwen op zijn uitstekende service. In de hele wedstrijd benutte hij 90% van de punten op zijn eerste service.

Op 5-2 kreeg Van Rijthoven de kans om de wedstrijd uit te serveren. Dit deed hij ook met een ijzersterke lovegame waarin hij liet zien dat hij serverend en tijdens de rally de betere was van de twee.

Tweede ronde

Van Rijthoven speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Reilly Opelka en Carlos Taberner.

