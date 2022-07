Wimbledon | Verlies eerste set deert Djokovic niet onderweg naar finale tegen Kyrgios

De teller staat voor Djokovic al op zes Wimbledon-titels en hij mag proberen een zevende aan zijn palmares toe te voegen. Extra bijzonder is dat Djokovic de kans krijgt om op gelijke hoogte te komen met zijn idool Pete Sampras, die in Londen zeven keer de beste was op het heilige gras.

De leukste fase van Djokovic-Norrie deed zich direct in het begin voor, met leuke rally’s en enkele zwaarbevochten punten. De titelverdediger toverde zelfs een tweener-lob uit de hoge hoed, maar vervolgens werd zijn spel erg slordig, met veel onnodige fouten.

Oppermachtig vanaf tweede set

Norrie profiteerde en brak maar liefst drie keer door de service van Djokovic, wat goed was voor setwinst in 2-6. Het thuispubliek droomde al van een stunt, maar dat was Djokovic’ eer te na. Net als tegen Tim van Rijthoven schakelde hij na setverlies een tandje bij en werd niet meer gebroken.

Bij een stand van 3-3 in de tweede set deed zich het breekpunt voor, zowel letterlijk als figuurlijk. Djokovic zette Norrie in de tweede set op achterstand, won die set ook en denderde door. Het was duidelijk wie bepaalde wat er gebeurde op de baan. Norrie probeerde het nog wel, maar produceerde te veel afzwaaiers.

Kyrgios

Vanaf dat moment halverwege de partij kon Djokovic zich langzaam maar zeker opmaken voor de finale. Iedere game, ieder punt, iedere rally kwam de eindstrijd een stukje dichterbij. Net als Nick Kyrgios – die een walk-over kreeg omdat Rafael Nadal zich terugtrok – was van bovenmatige inspanning geen sprake.

Daarmee krijgen beide spelers de kans om zondag fris aan de finale te beginnen. Djokovic en Kyrgios konden elkaar in het verleden niet luchten of zien, maar sinds de Australiër het tijdens de Australian Open opnam voor de verbannen en gedeporteerde Djokovic kunnen ze beter met elkaar overweg.

Overigens wordt het voor Djokovic alweer zijn 32ste Grand Slam-finale. Daarmee is hij de nieuwe koploper op de eeuwige ranglijst. Roger Federer staat op 31, Rafael Nadal 'slechts' op 30, maar hij won er wel maar liefst 22.

