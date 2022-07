INHAALMANOEUVRE DJOKOVIC

Na Roland Garros werd op deze plek geconcludeerd dat Rafael Nadal een significante voorsprong heeft genomen in de race om de meeste Grand Slam-titels. In Parijs greep de Spanjaard immers zijn 22ste major. Een reactie van Djokovic liet niet lang op zich wachten.

Door in de finale op Wimbledon af te rekenen met Nick Kyrgios is de Serviër nu zevenvoudig kampioen bij het meest prestigieuze tennistoernooi op aarde en heeft hij daarmee zijn idool Pete Sampras geëvenaard. Roger Federer is nog recordhouder bij de mannen met acht eindzeges op het heilige gras.

Aangezien deelname aan de US Open onzeker is voor Djokovic wegens een inreisverbod voor ongevaccineerden en het maar de vraag is of de voormalig nummer één na zijn eerdere deportatie uit Australië volgend jaar welkom is, is het mogelijk dat Roland Garros 2023 de eerstvolgende gelegenheid wordt om #22 binnen te slepen.

Waar staat de momenteel geblesseerde Nadal tegen die tijd? In de huidige situatie racet Djokovic met twee lekke banden.

KYRGIOS KAN HET TOCH

Sinds hij in 2014 als negentienjarige nummer 144 van de wereld op Wimbledon stuntte tegen Nadal is Kyrgios niet meer van het tennistoneel weg te denken. De afgelopen acht jaar haalde hij krantenkoppen wegens aanhoudend wangedrag, hoge boetes, ruzies met officials en sneren richting media en collega’s , maar liet hij bij vlagen zijn enorme talent wel degelijk zien. Zeker tegen de beste spelers ter wereld.

Dit seizoen liet de 27-jarige man uit Canberra op meerdere momenten doorschemeren dat hij zich na allerlei mentale uitdagingen eindelijk op zijn gemak voelt. Resultaten lieten niet lang op zich wachten. Bij het grote toernooi van Indian Wells speelde hij een topwedstrijd tegen Nadal en gedurende het grasseizoen piekte hij met een aantal halve finales en een finale op Wimbledon.

Kyrgios profiteerde weliswaar van een afmelding van Nadal voor hun rematch in de halve finale, maar speelde goed genoeg om de Spanjaard op gras uit te dagen. Zoveel bleek wel in de finale, waarin hij Djokovic drie uur bezig hield en dicht bij een vijfsetter was.

Na het toernooi gaf de Australiër eerlijk toe dat hij bij winst hevig zou worstelen met het vinden van motivatie, maar dat de nederlaag hem juist heeft doen inzien dat glorie binnen handbereik ligt.

PAS OP VOOR RYBAKINA

Is er iemand die emoties beter binnen kan houden dan Elena Rybakina? De Kazachse — geboren in Moskou — gaf geen krimp toen ze Ons Jabeur in de finale versloeg.

Karakteristiek koeltjes liep de 23-jarige speelster richting het net om haar Tunesische opponente de hand te schudden. In zekere zin past die houding bij het directe spel van Rybakina, die seizoensleider is qua aces en eenvoudig hoog tempo kan genereren om tegenstanders mee van de baan te blazen.

Grote titels had ze nog niet gewonnen voor Wimbledon, maar de aandachtige kijker zal weten dat ze één van dé speelsters in vorm was voordat de coronapandemie alles lamlegde. Rybakina was al eens de nummer twaalf van de wereld en klopte vorig jaar op Roland Garros Serena Williams in twee sets. Ook toen was haar reactie ingetogen.

Die evenwichtigheid kan haar alleen maar helpen. Onder normale omstandigheden had de titel op Wimbledon een plek in de toptien betekend voor Rybakina, maar kijkend naar haar capaciteiten lijkt die doorbraak slechts een kwestie van tijd.

STREAKS SWIATEK & NADAL VOORBIJ

Na 37 winstpartijen op rij kwam er een einde aan de ongelooflijke winstreeks van Iga Swiatek, de langste winstreeks bij de vrouwen deze eeuw. Het was de 32-jarige Alizé Cornet — een ronde nadat Lesley Pattinama-Kerkhove al een set wist te winnen van de Poolse — die de streak beëindigde.

Tussen februari en juli bleef Swiatek ongeslagen en won ze zes toernooien op rij, waaronder Roland Garros. Gezien haar eigen onzekerheden op de ondergrond was het logisch dat Swiatek op het Londense gras haar Waterloo zou vinden. Ook haar grote held Nadal verliet Wimbledon zonder prijs. Na winst op de Australian Open en Roland Garros was de 36-jarige man uit Mallorca op jacht naar het Calendar Grand Slam, maar een scheurtje in zijn buikspier deed hem de das om.

Nadal sleepte er nog met pijn en moeite een zege in vijf sets uit tegen Taylor Fritz in de kwartfinale, maar was niet in staat op de baan te verschijnen tegen oude rivaal Kyrgios. Naar verwachting zullen Swiatek en Nadal tijdens het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen weer zichzelf zijn en als topfavorieten verschijnen op de US Open.

NEDERLANDS MANNENTENNIS OP DE KAART

De vrees dat het post-Kiki Bertens tijdperk voor het Nederlands tennis penibel zou zijn, is volslagen onterecht gebleken. De opmars van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vorig jaar en de vette bonus in de persoon van Tim van Rijthoven dit seizoen was één van de boeiende verhalen op Wimbledon.

Griekspoor vocht naar vermogen tegen Carlos Alcaraz in de tweede ronde, terwijl Van de Zandschulp en Van Rijthoven doordrongen tot de laatste zestien. Respectievelijk Nadal en Djokovic — in extreem goed bekeken avondpartijen op centre court — riepen het duo een halt toe.

Voor Van Rijthoven is het jammer dat het grasseizoen voorbij is, al is het ontzettend intrigerend wat de 25-jarige nieuweling op de ATP Tour klaar kan spelen op hardcourt. Van de Zandschulp zal blij zijn met de overgang naar een andere baansoort. Op de US Open vorig jaar schopte hij het tenslotte tot de kwartfinale.

Griekspoor heeft zijn topvijftig -doorbraak inmiddels gemaakt, Van de Zandschulp staat in de top25 en Van Rijthoven bevindt zich op de rand van de top100. Het is een feit dat het Nederlands mannentennis weer duidelijk op de kaart staat.

