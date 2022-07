Hij reageert daarmee op de vraag van Mats Wilander. De Eurosport-expert refereert aan het interview dat Van Rijthoven eerder deze week gaf aan Barbara Schett waarin hij aangaf altijd de baan op te gaan en tegen zichzelf te zeggen dat hij beter is dan zijn tegenstander.

Tegenover Djokovic is Van Rijthoven dat ook van plan. "We spelen allebei tennis en slaan tegen dezelfde bal. Ik zou dus niet weten waarom ik dat niet zou doen. Natuurlijk, ik besef dat wanneer je procentueel naar mijn kansen kijkt, het meer de kant van Novak op gaat. Maar ik heb kansen. Als ik die niet zou zien, dan hoef ik de baan niet op te gaan."

De 25-jarige Nederlander, die vrijdag in drie sets won van Nikoloz Basilashvili, beseft dat Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de weg voor hem hebben vrijgemaakt. "Zij hebben mij laten zien dat het mogelijk is om je met de besten te kunnen meten door ver te komen op grote toernooien. Botic kwam zelfs als qualifier tot de kwartfinale op de US Open."