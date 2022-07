"Je moet goed voorbereid zijn", vertelt Wilander die het treffen vergelijkt met zijn partijen tegen bijvoorbeeld John McEnroe. "Wanneer Nick aan zijn gecontroleerde chaos begint, speelt hij waarschijnlijk beter."

"Je moet je daar geen zorgen over maken. Luister niet naar wat hij zegt, kijk hem niet eens aan. Sla gewoon de bal terug en weet dat de jongen tegen wie je speelt een van de meest getalenteerde spelers aller tijden is."

"Nick is een genie als het gaat om gevoel, tactiek en de juiste bal op het juiste moment", vervolgt Wilander. "Je moet je daarvoor afsluiten en een blinddoek omdoen. Doe wat je kunt als speler en maak je geen zorgen over wat er aan de andere kant gebeurt."

