Wimbledon | “Ze heeft 700 drankjes op!” - Kyrgios stoort zich in finale aan irritante fan

Als Kyrgios zich ergens aan stoort, is vuurwerk nooit ver weg. Het duurde tot en met het begin van de derde set – cruciaal is ook dat hij set twee verloor – voordat hij uit zijn slof schoot. De finalist ging er slecht op dat hij telkens vlak voor toepassen van zijn grootste wapen – serveren – werd afgeleid.

Kyrgios voelde weinig steun bij de umpire, waarna hij besloot om na het winnen van een belangrijke game om eens verhaal te halen bij de leidsman. Dat ging niet bepaald zachtzinnig. “Je geloofde mij niet! Maar het gaat niet om wat jij vindt. Zij leidt me af terwijl ik serveer in de finale van Wimbledon.”

Dronken

“Een grotere finale bestaat niet, maar jij wilde me niet geloven en nu gebeurt het opnieuw. Het kostte me bijna een game. Waarom zit ze daar nog? Ze is hartstikke dronken en zit daar op de eerste rij te schreeuwen terwijl het hartstikke spannend is. Vind jij dat acceptabel?”

Daarop liet de umpire weten de situatie ‘niet acceptabel’ te vinden, maar dat was voor Kyrgios nog niet voldoende. “Oké, laat haar dan verwijderen! Ik weet precies wie het is. Ze heeft een jurk aan en ze zit erbij alsof ze zevenhonderd drankjes heeft gedronken!”

Fan van Kyrgios

De umpire besloot daarna een belletje te plegen. Er gaat inmiddels een verhaal rond dat het een fan van Kyrgios betrof, die naar eigen zeggen juist iets te weinig had gedronken en de Australiër graag wilde aanmoedigen, maar een beetje bevangen was door de hitte.

Ze zou inderdaad even van de tribune zijn gegaan voor een slokje water, waarna het beter ging en de partij vanaf de tribune verder werd bekeken. Het is niet helemaal duidelijk of dit verhaal klopt. Zeker is wel dat Kyrgios in het vervolg niet meer klaagde over afleiding.

