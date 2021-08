De Japanse maakte kort voor aanvang van Roland Garros bekend tijdens die Grand Slam de media niet te woord te staan, waarna een storm van kritiek losbarstte. Osaka trok zich zelfs terug van het toernooi, maar er bleek wel iets meer aan de hand dan – zoals het in eerste instantie overkwam – puur het niet willen beantwoorden van vragen.

Osaka kampte met mentale problemen en kon ingewikkelde vragen er eventjes niet bij hebben terwijl ze het in haar hoofd weer op een rijtje probeerde te krijgen. Later liet ze vanwege de onrust in haar hoofd en lijf ook Wimbledon schieten, om vervolgens bij de Olympische Spelen in Tokio een eervolle rol te vervullen door de vlam te ontsteken.

Het persmoment rondom het WTA-toernooi in Cincinnati was voor haar de eerste keer dat ze de pers weer te woord stond. “Als er wordt gezegd dat ik de pers liever niet te woord sta, wat wordt daar dan mee bedoeld? Ik vind vooral het tijdstip van persconferenties, rondom wedstrijden, erg moeilijk. Ik kan niet voor anderen spreken, wel voor mezelf”, antwoordde Osaka op de bewuste vraag.

“En als ik op andere momenten iets twitter of zeg, levert dit allerlei artikelen op. Al van jongs af aan. In eerste instantie omdat ik tennisster ben, maar ook vanwege mijn achtergrond. Ik weet niet goed hoe ik een juiste balans kan vinden. Ik probeer maar wat, net als jullie.”

De nummer twee van de wereld verliet na het geven van dit antwoord de Zoom-sessie om haar tranen te drogen, waarna ze het vragenrondje afmaakte. Osaka’s management spreekt van een pestkop die een compleet verkeerde toon aansloeg en alleen maar wilde intimideren. De suggestie dat Osaka haar succes naast de tennisbaan puur en alleen dankt aan de media wordt afgedaan als een mythe.

Osaka gaf nog aan dat ze tijdens Tokyo 2020 – waar ze tot de derde ronde reikte – heeft ervaren dat veel andere atleten juist blij waren dat ze zich durfde uit te spreken over haar onzekerheid. “Er kwamen veel sporters op me af die het goed vonden wat ik heb gedaan. Ik ben er zelf ook trots op. Ik denk dat er actie nodig was.”

De gewaardeerde tennisjournalist Ben Rothenberg was van de partij tijdens de Zoom-sessie en twitterde dat iedereen juist zo voorzichtig mogelijk met Osaka probeerde om te gaan, omdat algemeen bekend was hoe moeilijk die eerste persconferentie voor haar zou zijn.

Een journalist van de plaatselijke Cincinnati Enquirer viel misschien wat uit de toon door nadrukkelijker te vragen naar de relatie tussen profiteren van aandacht en niet altijd met media willen praten. Rothenberg geeft aan dat de losstaande vraag op zich niet onterecht of slecht bedoeld was, maar dat de manier van stellen op dit moment iets te veel van het goede was voor Osaka, die bovendien niet bekend was met de betreffende journalist.Je kunt zelf luisteren of sprake was van agressieve vraagstelling door in de onderstaande video in te schakelen op 1:32. De betreffende journalist heeft op basis van het gegeven antwoord een artikel geschreven waarin hij stelt dat de eerlijke en bedachtzame Osaka een voorbeeld is voor veel anderen.