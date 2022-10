"Ik heb er eerlijk gezegd niet over nagedacht totdat ik me realiseerde hoe dichtbij ik was", voegde ze eraan toe. "Ik werd op het einde een beetje nerveus. Maar ik ben erg opgewonden om in de WTA Finals te kunnen spelen, vooral in de VS."

De Amerikaanse tiener heeft nog een reden om gelukkig te zijn, want samen met haar landgenote Jessica Pegula plaatsten ze zich ook in het dubbelspel voor het officieuze WK in Texas. "Dat ik me zowel in de single als in de dubbel kwalificeer is zeker een goede prestatie", zei Gauff trots.

In totaal hebben zeven van de acht spelers het al in het enkelspel naar Fort Worth gehaald. Naast Gauff zijn Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Caroline Garcia, Daria Kasatkina en de Belarussin Aryna Sabalenka ook al zeker van een plek in Forth Worth. Maria Sakkari en Veronica Kudermetova strijden om het laatste overgebleven ticket.

