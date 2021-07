Wat je moet weten

In het trampolinespringen is het de bedoeling om in een routine tien sprongen zo goed mogelijk uit te voeren. De gymnasten bereiken tijdens de sprongen hoogtes van wel acht meter. De tien sprongen moeten in een vloeiende beweging worden uitgevoerd, tussensprongen om meer hoogte te behalen zijn niet toegestaan. Juryleden beoordelen een routine op de moeilijkheidsgraad, uitvoering van de sprongen en hoe lang de atleet in de lucht is. De trampolinespringer die het hoogste aantal punten behaalt, wint de wedstrijd.

Wat: Trampolinespringen

Waar: Ariake Gymnastics Centre

Wanneer: Vrijdag 30 juli (vrouwen), Zaterdag 31 juli (mannen)

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Favorieten: Rosie MacLennan, Hikaru Mori, Uladzislau Hancharou, Dong Dong, Gao Lei

Tokio 2020 Tokyo 2020 : Women's Olympic Trampoline Champions: 2000-2016 Top Moments 4 UUR GELEDEN

Zestien atleten hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Slechts acht van hen bereiken de finale. De kwalificatie voor de finale bestaat uit twee onderdelen: het verplichte deel en het vrije deel. In het verplichte deel voert de gymnast een routine uit die vooraf is vastgesteld en voor alle atleten hetzelfde is. In het vrije deel mogen atleten zelf hun routine samenstellen. De optelsom van beide scores bepaalt welke acht atleten de finale bereiken. De finale bestaat alleen uit een vrij deel.

Tokyo 2020 : Women's Olympic Trampoline Champions: 2000-2016 Top Moments

Favorieten

In Tokio doen veel oudgedienden mee. Bij de vrouwen is Rosie MacLennan een opvallende naam, want Canadese was de eerste trampolinespringer ooit die een olympische titel wist te verdedigen. Ze probeert haar derde olympische goud op rij te winnen. MacLennan heeft alleen veel te vrezen van de springsters uit het thuisland. Hikaru Mori werd in 2019 wereldkampioen in hetzelfde stadion waar tijdens deze Spelen de turn- en trampolinewedstrijden worden gehouden. Haar landgenote Megu Uyama won op dat kampioenschap samen met Mori goud in het niet-olympische synchroonspringen. Ook zij is een grote kanshebster voor de gouden medaille. Mocht Japan olympisch goud winnen, dan is dat de eerste gouden medaille voor het land in deze tak van sport.

Bij de mannen staat de ervaren Dong Dong aan de start. Dong won in de laatste drie olympische finales medailles in alle kleuren. Brons in Peking, goud in Londen en zilver in Rio. Ook deze Spelen maakt de 32-jarige Chinees weer een reële kans op eremetaal. Zijn landgenoot Gao Lei is ook een kanshebber voor het goud. De wereldkampioen van 2019 en bronzen medaillewinnaar in Rio 2016 heeft daarnaast bewezen goed te kunnen presteren op het hoogste podium. China stond de afgelopen drie Olympische Spelen met twee mannen op het podium. De regerend olympisch kampioen kwam echter niet uit China, maar uit Wit-Rusland. Uladzislau Hancharou gaat in Tokio zijn kunstje van vijf jaar geleden proberen te herhalen.

Schema (Nederlandse tijd)

Vrijdag 30 juli 06:00 uur: kwalificatie vrouwen

Vrijdag 30 juli 07:50 uur: finale vrouwen

Zaterdag 31 juli 06:00 uur: kwalificatie mannen

Zaterdag 31 juli 07:50 uur: finale mannen

Het schema van deze sport en alle andere sporten is hier te bekijken.

Programma