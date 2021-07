Slechte loting Kingma

Voorafgaand aan de triatlon waren de Nederlandse ogen vooral gericht op Maya Kingma. De Bredase was de nummer één bij de wereldbekerranking en was daardoor één van de kanshebsters voor een medaille, maar door een slechte loting startte ze aan de zijkant en moest ze meer meters zwemmen dan andere triatleten.

Overleden moeder

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Duffy verovert goud op triatlon, Klamer knap vierde

Rachel Klamer eindigde bij de olympische triatlon in Rio de Janeiro nog als tiende, maar in Tokio zette de in Zimbabwe geboren Nederlandse een prachtprestatie neer door als vierde over de streep te komen. ''Deze geweldige vierde plaats droeg ze op aan haar vorig jaar overleden moeder,'' aldus commentator Ruud de Haan, die voor Eurosport verslag doet van de olympische triatlons.

