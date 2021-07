Met acrobatische onderdelen, toestellen en manoeuvres bewegen de deelnemers zich tot grote hoogtes. Het turnen is een spektakel om te aanschouwen. Een sport die je niet mag missen. Vanaf zaterdag 24 juli tot en met dinsdag 3 augustus live te bekijken op Eurosport 1 en online via discovery+ sport.

Wat: Vrouwenturnen

Waar: Ariake Gymnastics Center

Wanneer: Zondag 25 juli tot woensdag 3 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse Deelnemers: Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Lieke Wevers, Sanne Wevers

Favorieten: Simone Biles, Sanne Wevers, Sunisa Lee.

In de jaren ‘50 was een handstand op de evenwichtsbalk genoeg om mee te doen voor de medailles. Tegenwoordig gaat het om reeksen van oefeningen waarbij de moeilijkheidsgraad bepalend is voor de uiteindelijk te ontvangen score. Voor de gemiddelde sterveling zijn de oefeningen die in het Ariake Gymnastics Center getoond worden buitenaards.

Wie naar het turnen kijkt valt direct een ding op. Vrijwel alle deelnemers zijn klein van stuk en redelijk jong. Op de Olympische Spelen van Montreal 1976 ging het goud naar de 14-jarige Nadia Comăneci. De Roemeense kreeg toen de maximale score van een 10. Dit was nog nooit eerder vertoond en de jury kwam er bij het bekendmaken ontdekte de jury dat het scorebord deze score niet kon tonen. In 2006 is het scoringssysteem aangepast. De Olympische gouden score van Sanne Wevers op de evenwichtsbalk in Rio 2016 was 15.466. Een uitzondering op deze ongeschreven leeftijdsregel is Oksana Chusovitina. De 46-jarige uit Oezbekistan wist zich individueel te plaatsen voor de sprong.

Nadia Comaneci tijdens de Olympische Spelen van Montreal 1976 Foto: Getty Images

Het damesturnen bestaat uit zes onderdelen: Team, meerkamp, vloer, ongelijke brug, evenwichtsbalk en de paardsprong. De vloer is optisch het simpelste onderdeel van het turnen. Een licht verende mat zorgt voor extra sprongkracht bij het afzetten en demping bij het neerkomen. Jarenlange training moet in anderhalve minuut tot uiting komen.

De brug is een van de onderdelen waar Comăneci een perfecte 10 op behaalde in 1976. Bij de vrouwen hangen de twee latten op ongelijke hoogte waartussen de atleten zwaaien, draaien en andere vluchtelementen achter elkaar maken.

De evenwichtsbalk is met een breedte van 4 inches (10.16cm) een randje-van-je-stoel onderdeel. De kleinste onbalans kan grootste gevolgen hebben. Olympisch kampioene Sanne Wevers is een van de favorieten op dit individuele onderdeel.

Het vierde onderdeel is de (paard)sprong. Slechts luttele seconden die de atleten van elkaar scheiden. Op zoek naar die gouden medaille. De aanloop naar de springplank is in de loop der jaren ook onderdeel van de oefening geworden.

Bij de meerkamp werken alle turners de onderdelen af en deze scores worden bij elkaar opgeteld. Het teamonderdeel is hiermee vergelijkbaar. Bij het mannenturnen zijn enkele onderdelen en toestellen anders dan bij de vrouwen.

De olympische turnhal van Rio 2016 Foto: Eurosport

Kwalificatieproces

Turners kunnen zich voor de Olympische Spelen zowel individueel als een team kwalificeren. Zo’n team bestaat uit vier turners en twee reserves. Op 25 juli zijn de kwalificaties voor de vrouwen van Tokyo 2020. De turners die zich als team geplaatst hebben werken tijdens deze kwalificaties alle toestellen af. De behaalde scores gelden voor zowel de team meerkamp als de individuele onderdelen.

Voor het team meerkamp wordt tijdens de kwalificaties de laagste van de vier scores per toestel niet meegerekend. In de finales van de team meerkamp wordt er per toestel door drie turners een score neergezet. Deze tellen alle drie mee. In de finales is er dus geen ruimte meer voor fouten. De hoogste acht individuele scores per toestel plaatsen zich ook direct voor de individuele onderdelen.

Head to Head | Simone Biles op de Olympische Spelen van Rio 2016

Deelnemers

Het turnen heeft een onstuimige tijd achter de rug. De pandemie heeft wereldwijd de sport stilgelegd en vanwege constant veranderende richtlijnen voor het reizen zijn er weinig internationale wedstrijden geweest. Door weinig krachtmetingen is het bepalen van de favorieten lastig. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen voor enkele namen.

Simone Biles blijft het turnen naar nieuwe hoogtes brengen. Maarliefst vier elementen zijn naar haar vernoemd en keer op keer weet ze routines te laten zien die onmogelijk werden geacht. In aanloop naar Tokyo 2020 wist ze zelfs als eerste vrouw de Yurchenko Double Pike succesvol uit te voeren op de sprong. De Amerikaanse kan op alle onderdelen gaan voor de medailles, maar als er een zwakke plek in haar arsenaal zit dan is het de ongelijke brug.

De nummer twee van het Amerikaanse team, Sunisa Lee, is juist op de ongelijke brug van absolute wereldtop. De slechts 18-jarige turnster heeft op persoonlijk vlak een lastige tijd achter de rug, maar dat lijkt haar resultaten niet in de weg te staan.

Het Nederlandse team bestaat uit Sanne en Lieke Wevers, Vera van Pol en Eythora Thorsdottir. De laatstgenoemde heeft in aanloop naar de Spelen een enkelblessure moeten verwerken.

De Wevers-tweeling heeft ook een lastige periode achter de rug. Bondcoach, en de vader van, Vincent Wevers is namelijk beschuldigd van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Vanwege het lopende onderzoek van het Instituut sportrechtspraak (ISR) was de coach uit het olympisch begeleidingsteam gehaald. Wevers won echter een kort geding die hij had aangespannen tegen de gymnastiekunie KNGU. De rechter bepaalde dat de bondscoach niet geweigerd mag worden, omdat hij eerder ook al op het EK ‘gewoon’ zijn werk deed.

Bij het hoger beroep dat hierop volgde werd de turnbond in zijn gelijk gesteld. Dit betekent dat bondscoach Wevers alsnog niet richting Japan gaat. Bram van Bokhoven was oorspronkelijk aangewezen als hoofdcoach. Samen met Aimee Boorman en Jose van der Veen vormt het drietal nu ook echt het coachteam voor de Spelen in Tokio.

Met vervolgens een positieve coronatest vlak voor het vertrek richting Tokio verloopt de voorbereiding alles behalve soepel. Wat we dus kunnen verwachten van de Nederlandse turnsters is onduidelijk. Sanne Wevers wil in Tokio haar gouden medaille van Rio 2016 op de evenwichtsbalk verdedigen. Daarnaast ligt haar focus ook op de brug. Voor de rest van de Nederlandse ploeg is het een kwestie van de krachten verdelen en op het juiste moment pieken.

Voor de Italianen wist Vanessa Ferrari zich niet te plaatsen voor het team. Individueel wist ze wel haar plekje te bemachtigen. Een grote ontbrekende naam is die van Laurie Hernandez. De Amerikaanse pakte het zilver op de evenwichtsbalk achter Wevers tijdens de Spelen in Rio de Janeiro.

Na een pauze van twee jaar, die ze had ingelast omdat ook in het Amerikaanse turncircuit mensen zijn beschuldigd van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, had ze zichzelf voorbereid op de olympische kwalificatiewedstrijd van de Verenigde Staten. Vanwege een knieblessure kon ze hier niet aan deelnemen.

Schema

Het turnen op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 is van zaterdag 24 juli tot dinsdag 3 augustus. Dit is het schema van het vrouwenturnen van de Olympische Spelen van Tokyo 2020,

Zondag 25 juli kwalificaties 03.00 - 15.00 (Nederland om 08.10 - 09.40)

Dinsdag 27 juli finale team 12.45 - 15.00

Donderdag 29 juli all-round finale 12.50 - 15.05

Zondag 1 augustus sprong finale sprong 10.45 - 11.20

Zondag 1 augustus brug met ongelijke leggers finale 12.15 - 12.50

Maandag 2 augustus vloer finale 10.45-11.20

Dinsdag 3 augustus evenwichtsbalk finale 10.45-11.20

Waar te bekijken?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.