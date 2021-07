De Nederlanders Bart Deurloo en Epke Zonderland kwamen op de eerste dag in actie op de rekstok. Voor Zonderland viel het doek na zijn optreden in de kwalificatie, Deurloo heeft zich reëel weten te plaatsen voor de rekstokfinale.

Epke Zonderland Foto: Getty Images

Einde carrière of toch niet?

De Fries heeft een score van 13,833 neergezet in de kwalificatie van de rekstok en dat was niet goed genoeg voor een plek in de finale. De vraag is of de rekstokspecialist zijn laatste oefening heeft vertoond. Hij hield de deur richting het WK van oktober op een kleine kier. De kans op deelname schat hij op 1 tot 5 procent.



De olympisch kampioen kwakkelde in aanloop naar de Spelen met zijn gezondheid. Dit betekende een verre van optimalevoorbereiding. Na afloop gaf Zonderland aan dat hij met opgeheven hoofd het toernooi kan verlaten en een punt achter zijn carrière kan zetten, aangezien het een oefening van hoog niveau was. Maar een 14-plus oefening is zeker nodig om de finale te bereiken. De Fries maakte geen grote fouten, maar zijn oefening was te slordig om zicht te plaatsen voor de finale.

Door het niet bereiken van de finale is er zeker weten een einde gekomen aan Zonderlands olympische carrière, waarin hij vier keer deelnam aan het grootste sporttoernooi. Het hoogtepunt is zijn historische gouden oefening op de Spelen van London in 2012. Daarnaast wist hij ook in Peking (2008) en in Rio de Janeiro (2016) de finale te bereiken. Niet alleen op de Zomerspelen was Zonderland succesvol, zo werd hij drie keer wereldkampioen: in 2013, 2014 en 2018.

Bart Deurloo tijdens de FIG All-Around World Cup Tokio Foto: Eurosport

Deurloo reëel door naar finale

Deurloo kwam in de kwalificatie tot een score van 14,4000. De Rotterdammer was tevreden over zijn optreden en hoopvol voor een plaatsing in de finale. In de aanloop naar de Spelen kwam Deurloo ten val en blesseerde zijn rug. De wereldkampioen van 2009, 2013 en 2015 gaf aan nog een beetje last te hebben van zijn valpartij, maar geen grote hinder te ondervinden. Later op de dag blijkt of de prestatie van Deurloo goed genoeg is voor het bereiken van de finale. Om 14:30 uur zijn alle turners in actie gekomen en weten we of de Nederlander op 3 augustus weer in actie komt.



