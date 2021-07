De marges bij het turnen zijn minimaal. Bij het zwaaien, draaien en grijpen moet alles vloeiend in elkaar overlopen. Nederland gaat met een sterk tweetal richting Tokio. Bart Deurloo en Epke Zonderland hebben zich volledig toegelegd op de rekstok. Weet Epke zich te revancheren voor zijn mislukte poging in Rio 2016? Live op Eurosport 1 en discovery+ sport.

Wat: Mannenturnen

Waar: Ariake Gymnastics Center

Wanneer: Zaterdag 24 juli (03.00 - 05.30 uur 1e subdivisie inclusief Nederlandse mannen) tot woensdag 3 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Epke Zonderland, Bart Deurloo

HET MANNENTURNEN

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Alles wat je moet weten over het damesturnen met Sanne Wevers GISTEREN OM 12:29

Turnen is een keiharde sport. De ontelbare trainingsuren kunnen in een mum van tijd door de vingers glippen. Op het juiste moment pieken, zonder tegenslagen. Een blessure ligt altijd op de loer, niet te beginnen over een misplaatste onbalans bij de afsprong. Toch weet Epke Zonderland al jarenlang de turnwereld in zijn greep te houden op de rekstok. In 2006 behaalde ‘The Flying Dutchman’ zijn eerste zilveren medaille in een World Cup en sindsdien is hij vervlochten met het toestel.

Het absolute hoogtepunt was op de Olympische Spelen van Londen 2012. Hij wist als eerste turner ooit drie vluchtelementen achter elkaar uit te voeren op het prestigieuze evenement en pakte daarmee de gouden medaille. Vier jaar laten in Rio de Janeiro was het de bedoeling om zijn titel te prolongeren, maar dat liep verschrikkelijk af. Toch liet Epke zich van zijn beste kant zien door na zijn val op te staan en zijn oefening af te maken. Zoals alleen kampioenen dat kunnen.

Epke Zonderland valt tijdens zijn rekstokoefening op de Olympische Spelen van Rio 2016 Foto: Eurosport

Het mannenturnen bestaat uit meer onderdelen dan alleen de rekstok. Net als bij de vrouwen staan ook de vloer en de sprong op het programma. Maar niet alle onderdelen zijn gelijk. Zo is de rekstok een onderdeel dat alleen bij de mannen wordt uitgevoerd. Ook het paard is een mannenonderdeel. Hierbij steunt de turner met de handen op de beugels of het paard zelf zonder dat de rest van het lichaam het toestel aanraakt. Een enorme hoeveelheid kracht is nodig om de soepele bewegingen gaande te houden.

De brug verschilt ook met die van de vrouwen. Bij de mannen staan de leggers op een gelijke hoogte en zijn deze parallel aan elkaar. Hiertussen zwaaien en kiepen de turners hun oefening. Net zoals bij de rekstok worden hier ook vluchtoefeningen getoond.

De ringen zijn een iconisch onderdeel van het mannenturnen. De enorme kracht die in het bovenlichaam moet zitten om de controle te behouden is angstaanjagend. Daarnaast is ook nog de meerkamp voor zowel individuele turners als voor het team van belang. Hierbij worden de bovenstaande evenementen afgewerkt in zowel de kwalificatie als de finale. De kwalificaties zijn aan het begin van het toernooi (24 juli) en de scores die de turners neerzetten tellen mee voor de individuele finales en de teamfinales.

Yuri van Gelder op de Olympische Spelen van Rio 2016 Foto: Imago

NEDERLANDSE FOCUS OP REKSTOK

Naast Epke Zonderland gaat ook Bart Deurloo voor Nederland naar de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Beiden zijn volledig gefocust op de rekstok. Daar moet het voor de Nederlandse mannen op gebeuren. Beide heren wisten zich individueel te plaatsen voor de Spelen. In tegenstelling tot de vrouwen is er dus geen Nederlands team aanwezig bij het mannenturnen.

FAVORIETEN

Tijdens het pandemie-jaar heeft de sportwereld op zijn kop gestaan. De turnwereld is hierdoor ook hard getroffen. Er zijn internationaal weinig meetmomenten geweest. Bij de evenementen die wel doorgingen, ontbraken geregeld landen en deelnemers. Wel moet er rekening gehouden worden met China, Oekraïne en Rusland (ROC). Over het algemeen doen deze landen het altijd goed bij het turnen. De teams die om de medailles strijden, hebben vanwege het kwalificatieproces ook vaak atleten in de finales staan voor de individuele toestellen. Daarnaast zijn de individueel geplaatste atleten gefocust op hun onderdelen.

Voor de Britten is Max Whitlock de favoriet. De regerend olympisch kampioen op het paard behoort ook op de vloer bij de wereldtop. Nikita Nagornyy komt uit voor ROC. Op het EK in Basel wist de Rus te imponeren met het goud op de meerkamp en de vloer. Bij de ringen en het paard moest hij genoegen nemen met het zilver. Oekraïne neemt de talentvolle Illia Kovtun mee naar Tokio. De pas zeventienjarige pakte op het EK de bronzen medaille.

Turkije wist zich als team niet te plaatsen, maar met vier individuele deelnemers lijkt het zich goed gespecialiseerd te hebben. Bij het EK deden de Turken constant mee voor de podiumplekken en op de brug wist Ferhat Arıcan zelfs het goud te winnen.

Ferhat Arıcan tijdens zijn oefening op de mannenbrug EK 2021 Foto: Eurosport

SCHEMA (Nederlandse tijd)

Zaterdag 24 juli kwalificaties 03.00 - 15.00 uur (03.00 - 05.30 uur 1e subdivisie inclusief Nederlandse mannen)

Maandag 26 juli meerkamp team 12.00 - 15.10 uur

Woensdag 28 juli meerkamp individueel 12.15 - 15.10 uur

Zondag 1 augustus vloer 10.00 - 10.35 uur

Zondag 1 augustus paard 11.30 - 12.05 uur

Maandag 2 augustus ringen 10.00 - 10.35 uur

Maandag 2 augustus sprong 11.30 - 12.05 uur

Dinsdag 3 augustus brug 10.00 - 10.35 uur

Dinsdag 3 augustus rekstok 11.30 -12.05 uur

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.