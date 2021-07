Simone Biles is haar lichaamsgewicht in goud waard. Ze is niet de eerste atleet van wie dat gezegd is, maar in haar geval is het mogelijk echt waar. De kleine Amerikaanse turnde in haar carrière al meer dan 20 gouden medailles op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen bij elkaar. Tijdens Tokyo 2020 hoopt zij haar status als beste aller tijden te onderstrepen.

GOAT

Nadat de turnster in eigen land kritiek kreeg toen ze tijdens de US Classic haar eigen achternaam op haar turnoutfit zette, besloot ze zich niet te conformeren aan haar criticasters, maar er juist een schepje bovenop te doen. Op haar trainingspak voegde ze een afbeelding van een geit (een overduidelijke verwijzing naar de term GOAT, Greatest Of All Time) onder haar naam toe. Tegenwoordig heeft het afgebeelde diertje zelfs een toepasselijke naam: Goldie.

SPORTVROUW VAN HET JAAR

Al sinds zij in 2013 debuteerde bij de senioren bivakkeert Biles in de absolute turntop. Op haar eerste WK won ze meteen twee onderdelen, waaronder de Individuele meerkamp, en sindsdien doet ze het eigenlijk alleen maar beter. Tijdens de laatste wereldkampioenschappen in Stuttgart won de Amerikaanse zelfs vijf gouden medailles. Tussendoor riep de Women's Sports Foundation haar in 2014 en 2018 ook nog eens uit tot Sportvrouw van het jaar.

HOGER NIVEAU

Vijf jaar geleden was Biles tijdens Rio 2016 al de beste van allemaal op een Olympische Spelen. Ze won op Sprong, Vloer en greep op zowel de Individuele meerkamp als de Teammeerkamp het goud. Wat Biles misschien nog wel het meest onderscheidt van andere turngrootheden zoals de perfecte Nadia Comăneci, is dat zij de sport naar een hoger niveau tilt. Maar liefst vier elementen - op drie verschillende onderdelen - zijn naar haar vernoemd.

YURCHENKO DOUBLE PIKE

Behalve die drie naar haar vernoemde elementen, ging Biles onlangs ook viraal door als eerste vrouwelijke turnster een zogenaamde Yurchenko Double Pike succesvol uit te voeren. Het is een riskante sprong, omdat de atleet deze niet meer kan corrigeren en een kleine fout resulteert in een harde val. Mocht ze er in Tokio voor kiezen om deze sprong te proberen, kan dat haar oefening dus maken of breken.

