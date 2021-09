Biles won in 2016 tijdens de Spelen van Rio de Janeiro vier keer goud en had haar zinnen voor Tokio gezet op maar liefst zes gouden medailles, maar ergens diep van binnen voelde Biles tijdens haar voorbereiding al aan dat het ‘m niet ging worden.

“Als je kijkt naar alles wat ik in de afgelopen zeven jaar heb moeten meemaken, was het beter geweest als ik geen onderdeel meer uitmaakte van de olympische ploeg”, aldus Biles in een uitgebreid interview met New York Magazine

Tokyo 2020 | Raakt Simone Biles hier geblesseerd of is er iets anders aan de hand?

Tokio 2020 Simone Biles turnt een bronzen oefening op de balk 07/08/2021 OM 17:47

Nassar

“Ik had me al ruim voor Tokio moeten terugtrekken nadat het in de media twee jaar lang over Larry Nassar was gegaan. Het was te veel voor mij. Maar ik wilde me niet door hem laten afpakken waar ik sinds mijn zesde zo hard voor heb gewerkt. Hij mocht me mijn plezier niet afnemen. Daarom zette ik door, zolang mijn lichaam en geest dat tenminste toestonden.”

Nassar is de voormalig dokter van de Amerikaanse turnploeg, die tot een jarenlange celstraf werd veroordeeld vanwege het misbruiken van honderden turnsters. Biles hield het lange tijd stil, maar onthulde drie jaar geleden dat ook zij tot de slachtoffers behoort.

Twisties

Biles verliet Tokio met een zilveren en bronzen medaille (landenwedstrijd en balk), maar ook met de wetenschap dat ze volop werd gesteund na het openbaren van haar mentale problemen. De turnster kampte met de twisties

Als je last hebt van twisties, is het alsof je hersenen stotteren en een halve seconde vertraging hebben. Dit is genoeg om al je vaardigheden – en vertrouwen – te doen verdwijnen, terwijl de kans op blessures en verwondingen sterk stijgt.

Tokyo 2020 | Simone Biles zoekt na winst brons contact met het thuisfront

Lichaam zegt stop

Het was een logische beslissing van Biles om zichzelf terug te trekken – ze wist na haar sprong in de landenwedstrijd direct hoe laat het was – maar ook iets waar heel veel moed voor nodig was. Zeker als de hele wereld toekijkt en iets van je verwacht. Of, nou ja, iets… Er werden grootse prestaties van de Amerikaanse verwacht.

Biles: “Ik werd in Tokio eigenlijk steeds nerveuzer. Ik had echt heel goed getraind, maar voelde totaal niet het vertrouwen dat hierbij zou moeten horen. Ik was er fysiek niet klaar voor. Samen met mijn trainers heb ik van alles geprobeerd, maar het was te veel. Mijn lichaam zei: ho, stop, we gaan dit niet doen.”

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Grootste overwinning voor Biles in Tokio was die op haarzelf 04/08/2021 OM 05:27