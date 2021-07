De rekstokspecialist turnde vanmorgen een prima oefening, maar doordat hij teveel slordige foutjes maakte behaalde hij een te lage score om door te gaan. Vlak na de uitschakeling gaf Zonderland nog aan wellicht een gooi te doen naar het WK in oktober, maar kwam daar later op de dag op terug. ''Het is goed zo''

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Einde olympische carrière Epke Zonderland na slordige rekstokoefening 9 UUR GELEDEN

Zonderland beleefde het mooiste moment uit zijn carrière in 2012 op de Olympische Spelen in Londen. Daar turnde Zonderland een unieke rekstokoefening, want nog nooit was er een turner geweest die drie vluchtelementen in zijn oefening verwerkte. Dankzij deze unieke prestatie pakte hij de gouden plak, de eerste ooit voor een Nederlandse turner Naast zijn zege in de Engelse hoofdstad won de Lemmenaar ook drie wereldtitels, één wereldbekerfinale en drie EK-titels.

Epke Zonderland met de gouden medaille in Londen Foto: Getty Images

