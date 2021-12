Larry Nassar was lange tijd turndokter namens de Amerikaanse bond en misbruikte in deze periode meer dan 250 turnsters, waarvan een groot deel minderjarig was. Onder anderen meervoudig olympisch kampioene Simone Biles was één van de slachtoffers.

Nassar werd in 2018 al veroordeeld tot een celstraf van minstens 40 jaar voor seksueel misbruik en het bezit van kinderporno. De rol die de Amerikaanse sportbonden speelden, bleef echter niet onderbelicht.

Uit een rapport bleek dat er niet adequaat is gereageerd door een aantal hoge functionarissen van onder andere het Amerikaans Olympisch Comité, toen in 2015 de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Nassar werden geuit.

Dit werd verschillende bonden kwalijk genomen, maar het duurde lang voordat er duidelijkheid kwam voor de turnsters. Nu, meer dan vijf jaar later, is er dus eindelijk een schikking getroffen. De betrokken partijen zijn de Amerikaanse gymnastiekfederatie, het Amerikaans Olympisch Comité en het Paralympisch Comité.

Bestuurszetels

Om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw kan gebeuren, is besloten om een aantal bestuurszetels van de bonden toe te zeggen aan oud-turnsters die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik.

Dit was onderdeel van de schikking en zo hoopt men een nieuwe start te kunnen maken binnen het turnen, waardoor jonge turnsters in de toekomst beter beschermd worden.

Het Amerikaans Olympisch Comité heeft 5 miljoen dollar voor dit project uitgetrokken.

