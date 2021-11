De start van de wedstrijd door de duinen van Koksijde was voor Shirin van Anrooij. Zij had de koppositie te pakken na een aantal minuten koers. De andere dames konden haar echter weer snel terughalen waardoor er een groepje ontstond met alle grote namen.

Van die groep waren het Worst en Betsema die met twee en halve ronden te gaan de rest achter zich hadden gelaten. Beide renners konden het beste omgaan met de moeilijke duinen in het parcours die een perfecte techniek vereisen. Wereldkampioene Lucinda Brand had meer moeite met de duinen en probeerde zover mogelijk door te fietsen, maar juist dat kostte haar kostbare seconden.

Bij het ingaan van de een na laatste ronde was het Worst die voor de aanval koos. Denise Betsema kon het verschil niet meer dichtmaken en probeerde haar positie te verdedigen ten opzichte van Brand die op een derde positie reed.



In haar carrière won Worst al drie wereldbekers, maar die vonden allemaal plaats buiten Nederland of België.



Lucinda Brand blijft ondanks haar derde plek leider in het wereldbekerklassement

