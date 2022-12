Antwerpen | Van der Poel neemt revanche met zege na valpartij, Van Aert tweede bij rentree

De afspraak in Antwerpen was de eerste waarbij de volledige Grote Drie kwam opdagen om elkaars in de ogen te kijken. Dat moest dan al vroeg in de cross gebeuren, liefst aan het vertrek, want er zouden snel verschillen gemaakt worden. Pidcock haakte met een slechte start zelfs gelijk af in de strijd vooraan.

Het was Van Aert die als eerste het veld indook, maar binnen tien minuten had Van der Poel – met een pleistertje op de knie – orde op zaken gesteld. Eerlijk is eerlijk, zijn Belgische rivaal gaf vooraf aan echt nog niet in topvorm te zijn. Zelfs Van Aert schudt topprestaties niet uit zijn mouw.

Valpartij Van Aert

Van der Poel begon te trekken en sleuren, ten teken dat het met zijn knie, schouder en lijf wel goed zat. Daar bestond wat twijfel over na zijn valpartij van zaterdag, waarbij hij met zijn knie lelijk op een strook kasseien terecht was gekomen. MVDP was boos op zichzelf en zijn knie wat bebloed, maar hij reed in Boom wel uit.

Dat uitrijden moest maar als een goede training voor de Scheldecross worden beschouwd, in de zandbak van Antwerpen. Ook het feit dat Van der Poel op de fiets naar Antwerpen besloot te rijden, mocht al als een goed teken worden gezien. En anders vormden de feiten wel een teken aan de wand; vrij spoedig bedroeg de voorsprong twintig seconden.

Die marge was geruststellend, zeker voor een crosser van het kaliber-Van der Poel. Het was mooi om de alleskunner door het zand te zien beuken. Op enige achterstand deed Van Aert – die nog viel over de balkjes – bij zijn rentree niet veel voor MVDP onder. Grote kans dat de twee bij hun volgende geplande ontmoeting (23 december in Mol) veel dichter in elkaars nabijheid verkeren.

Pidcock

Achter Van der Poel en Van Aert kon Europees kampioen Michael Vanthourenhout het langst zijn karretje aanhaken, terwijl ook Lars van der Haar zijn best deed om aan te klampen. Een mindere zandstrook zorgde er echter voor dat hij wat opa achterstand raakte, waarmee het podium uit zicht was.

Een vierde plaats was voor Laurens Sweeck voldoende om de leiderstrui van de Wereldbeker in bezit te houden. Van der Haar eindigde op plek vijf, Pidcock werd achtste op meer dan een minuut.

