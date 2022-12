Er lijkt dit seizoen in het veld bij de vrouwen sprake van een wisseling van de wacht. De jeugd gooit hoge ogen, wint crossen en grijpt de macht in diverse klassementen. Van Empel won in Antwerpen alweer haar vijfde Wereldbeker van het seizoen. Er zijn tot dusver acht van die crossen verreden.

Het werd al snel duidelijk dat de jonkies gingen heersen tijdens de Scheldecross. Van Empel en Pieterse gingen er samen vandoor, terwijl het Van Anrooij na haar overwinning in Beekse Bergen nu net niet lukte om aan te sluiten. Het lukte Pieterse ook niet om Van Empel af te schudden, al scheelde het weinig.

Pieterse technisch vaardig

Pieterse ging soepeler om met de technische uitdagingen van het parcours, zoals de balkjes en zandstroken. Van Empel maakte in de openingsfase juist wat foutjes – te wijten aan koude handen, zo luidde haar verklaring – waardoor ze telkens weer een gaatje moest dichten om terug te keren aan de kop van de wedstrijd.

Waar het misschien wachten was op de genadeslag van Pieterse, gebeurde juist het omgekeerde. Dit keer reed Van Empel foutloos, maar Pieterse niet en nu lukte het niet om het gat weer te dichten, waarmee de beslissende slag was geslagen.

Van Empel blijft fris

Dit bleek ook wel tijdens de tweede helft van de cross, waarin de fris ogende Van Empel haar voorsprong steeds een beetje verder opschroefde. Pieterse zag het verschil oplopen tot zo’n dertig seconden, maar mag nog steeds tevreden zijn met een tweede plaats. Van Anrooij reed een beetje in niemandsland op plek drie, al was dat wel ‘gewoon’ voldoende voor het podium.

Uiteraard breidde Van Empel, als vaandeldraagster van de nieuwe generatie, haar voorsprong in het klassement verder uit naar een marge van bijna 100 punten. Overigens ontbrak Lucinda Brand in Antwerpen, nadat ze zaterdag al de strijd staakte in Boom. Brand kampt met wat complicaties bij het herstel van haar handblessure.

