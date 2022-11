De twintigjarige Van Anrooij wachtte nog op haar eerste grote tv-overwinning, maar die is nu binnen. Dit alles met dank aan een geweldige laatste ronde. Bij de voorlaatste passage van start/finish viel het vooraan een beetje stil in wat absoluut ene tactische race genoemd mag worden.

Dit was voor Van Anrooij het teken om te demarreren en er vandoor te gaan. Van Anrooij wist dat ze als eerste over de balkjes moest, omdat Van Empel en Puck Pieterse in staat waren om hier overheen te springen en zijzelf niet. Zo gezegd, zo gedaan. Vervolgens hield ze ook stand in de zandbak.

Ad

Beekse Bergen | “Volgas de laatste ronde in” - Van Anrooij legt uit hoe ze wint in Wereldbeker

Veldrijden Beekse Bergen | Leeuwin Van Anrooij slaat toe in safaripark met eerste Wereldbeker-zege 34 MINUTEN GELEDEN

Podium vol jongelingen

De voordelige marge voor Van Anrooij bij het uitkomen van de zandbak bleek beslissend. Van Empel en Pieterse zetten nog wel een sprint in, maar het was te laat. Met een seconde voorsprong won Van Anrooij haar grootste cross tot dusver. Met Van Anrooij, Van Empel en Pieterse bestond het podium uit enkel jongelingen.

Eerder leek Ceylin del Carmen Alvarado onderweg naar een podiumplek, maar een valpartij iets voorbij halfweg cross verstoorde haar plannen. Alvarado was samen met Pieterse bezig om Van Empel keer op keer te bestoken en tactisch te zegevieren, maar op het razendsnelle parcours betekende iedere kleine tegenslag extra achterstand.

Van Empel blijft koploper

Heel eventjes leek Alvarado samen met Marianne Vos het gat naar de kop van de wedstrijd weer te dichten, maar dat bleek toch net iets te veel gevraagd. De winnaar bleek op dat moment al voorop te zitten en luisterde naar de naam Van Anrooij, waarmee het zoveelste jonge Nederlandse (cross)talent van zich deed spreken.

De teruggekeerde Lucinda Brand finishte op de zevende plaats. Brand keerde terug na een absentie van enkele weken, als gevolg van een breukje in haar hand. Vanwege die blessure moest ze vorige week het EK nog missen.

De leiderstrui van de Wereldbeker blijft stevig om de schouders van Van Empel.

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Superprestige | Laurens Sweeck verslaat Lars van der Haar na prachtige tweestrijd GISTEREN OM 15:27