Net als bij de vrouwen werd de cross in safaripark Beekse Bergen pas in de laatste meters beslist. De koppositie wisselde in de slotronde meerdere keren van eigenaar en dan zat ook Iserbyt nog op het vinkentouw voor een mogelijk ultieme poging om toe te slaan. Dat bleek echter een brug te ver.

Iserbyt slaagde er wel in om in het tweede deel van de cross het gat met de kopgroep te dichten. De leider in de tussenstand kende een slechte start en het is de vraag of rugproblemen hem opnieuw parten speelden, maar feit is wel dat hij moest warmdraaien om in zijn ritme te geraken.

Ad

Veldrijden Beekse Bergen | Sweeck sprint in safaripark naar winst na snelle en spannende cross 23 MINUTEN GELEDEN

Niemand rijdt weg

Joris Nieuwenhuis had zijn ritme een stuk sneller te pakken en verbaasde positief door zich te mengen in de strijd om de overwinning. Hij werd uiteindelijk vierde, voor Iserbyt, en dat zal hem sterken in zijn keuze om zich weer volledig toe te leggen op de cross.

Vooraan was het Van der Haar, Sweeck en dan weer Vanthourenhout die het verschil probeerde te maken, maar dat was op deze omloop zo gemakkelijk nog niet. Niemand slaagde er echt in weg te rijden, laat staan ook daadwerkelijk weg te blijven.

Grote drie op komst

Het was dan ook geen verrassing dat de winnaar voortkwam uit een sprint en het was ook geen surprise dat Vanthourenhout het als kersvers Europees kampioen niet kon bolwerken. De sterren stonden gunstig voor Sweeck en dat bleek, want hij hield Van der Haar van zich af en mocht juichen.

Dankzij de overwinning van Sweeck en slechts een vijfde plaats voor Iserbyt kruipen de twee aan kop van het klassement dicht naar elkaar toe. Waar de Wereldbeker soms wel eens vroeg in een plooi wil vallen, is daar nu geen enkele sprake van en dat belooft veel goeds voor de crossen die nog op het programma staan.

Vanaf nu worden ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en/of Tom Pidcock steeds vaker aan de start verwacht, wat het crossplezier alleen maar verder verhoogt.

Veldrijden Beekse Bergen | “Volgas de laatste ronde in” - Van Anrooij legt uit hoe ze wint in Wereldbeker 2 UUR GELEDEN