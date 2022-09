Van Empel en Brand namen al snel het heft in handen tijdens de cross die werd verreden rondom een oude mijn. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal pakte de kop en leek opnieuw weg te rijden van de rest, maar werd gehinderd door een probleem met haar ketting.

Ook Brand kende tegenslag, in de vorm van een lekke band. Op die manier kon het gebeuren dat Denise Betsema en Yara Kastelijn zich in de strijd om de overwinning meldden, maar Van Empel en de rijdster van Baloise Trek Lions waren duidelijk de twee sterkste vrouwen in koers.

Sprint

Van Empel probeerde weg te rijden, maar Brand gaf zich niet zomaar gewonnen en deed – kort na het afsluiten van haar wegseizoen – een flinke inspanning om toch weer aan te haken. Met succes. Maar Brand wist ook dat ze het in de sprint zou afleggen. Een aanval op poten zetten, zat er echter niet meer in.

Zodra op asfalt de laatste rechte lijn werd bereikt, was wel duidelijk hoe het zou aflopen en inderdaad won Van Empel de sprint van Brand, die tijdens haar eerste veldrit van 2022/2023 nog op zoek waar naar haar crossvorm.

