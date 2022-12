Met zowel Van der Poel als Pidcock aan de start werd er uitgekeken naar de strijd tussen de twee renners die ook tot de wereldtop op de weg behoren. Vorige week in de eerste ontmoeting tussen de twee in Hulst, was Van der Poel nog duidelijk de sterkste gebleken.

Hoewel Van der Poel vanwege zijn lage startnummer achterin het veld moest starten, was hij snel bij de kop van de wedstrijd te vinden. Net als in Hulst lag hij al in de eerste ronde voorop. Samen met Pidcock reden ze ver weg bij de rest van het veld.

Valpartij

Toch kwam het niet tot een strijd. Van der Poel ging in de vierde ronde hard onderuit bij een afdaling op gladde kasseitjes. Pidcock kon niet uitwijken voor de Nederlander en reed hard tegen de rug op van Van der Poel. De drievoudig wereldkampioen kwam hard ten val op zijn knie en leek met een blessure de wedstrijd te moeten vervolgen.

Toch stapte Van der Poel niet af. Nadat hij ongemakkelijk aan de wedstrijd begon, regelmatig schudde hij met zijn been, kwam hij steeds beter in de wedstrijd. Na een lange inhaalrace eindigde hij als twaalfde. Van der Poel wilde 'koersmeters maken' voor zijn eerste strijd met Wout van Aert, die morgen in Antwerpen plaatsvindt.

Strijd om plek twee

Achter Pidcock konden de ‘echte’ crossers niet dichterbij de Britse wereldkampioen komen. Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout vochten voor de leiding in het Superprestigeklassement, maar kwamen nauwelijks dichterbij de koploper.

Iserbyt leek in de zevende ronde een definitieve voorsprong op de twee tegenstanders te nemen, maar Nederlands kampioen Van der Haar kon het wiel van de kleine Belg weer bereiken en nam daarna zelf de koppositie in handen. Alsof ze haasje repje speelden wist daarna Iserbyt de kop weer te bereiken. In de laatste sprint was het toch Van der Haar die won. Zo pakte hij zijn tiende tweede plaats van het seizoen.

Van der Haar gedeeld leider

Door zijn tweede plaats komt Van der Haar op gelijke hoogte in het klassement met leider Laurens Sweeck. Beide mannen staan op 55 punten.

