Boom | Van Alphen sprint ten koste van Betsema naar mooiste overwinning in haar loopbaan

Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Van Alphen op jacht ging naar winst, want ze kende een slechte start. Ze zat achter Lucinda Brand, die een paaltje trof en tijd verloor. Voor Van Alphen gold vervolgens hetzelfde, maar ze had het geluk dat het parcours in Boom zeer selectief is.

Er moet in Boom tijdens verschillende passages flink worden geklommen, afgewisseld met de nodige technische elementen. Van Alphen voelt zich daar goed bij, ze is één van de weinige rensters die over de balkjes springt.

Ad

Boom | “Het ging supergoed vandaag” - Van Alphen na grootste zege in haar carrière

Veldrijden Boom | “Het ging supergoed vandaag” - Van Alphen na grootste zege in haar carrière EEN UUR GELEDEN

Turbo

Halfweg koers zette Van Alphen de turbo aan en begon ze na haar inhaalrace ook voorin de ene na de andere renster te passeren. Ze liet Kata Blanka Vas en Shirin van Anrooij achter zich en raapte Betsema op toen de koploopster – zowel in Boom als het Superprestige-klassement – werd getroffen door een lekke band.

Eventjes leek Van Alphen daarna iets in te kakken, waardoor Betsema de aansluiting weer kon hervinden, maar dit vormde slechts de opmaat voor een slotronde die in het teken stond van een heerlijk gevecht om de overwinning.

Zandbak

Van Alphen passeerde Betsema brutaal om als eerste de zandbak in te gaan en daarmee de goede zandkbakkunsten van haar rivale te neutraliseren. Dankzij die gedurfde move kwam Van Alphen als eerste uit de laatste bocht, waarna ze richting de winst sprintte.

Betsema deed ondertussen goede zaken en verstevigde haar leiding in het Superprestige-klassement, terwijl Brand met een handblessure afstapte. Ook Belgisch kampioene Sanne Cant haalde het einde niet.

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Boom | Van Alphen sprint ten koste van Betsema naar mooiste overwinning in haar loopbaan EEN UUR GELEDEN